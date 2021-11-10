Российским пенсионерам выплатят по 25 тысяч рублей в 2022 году

В России с 1 января 2022 года определенным гражданам выплатят единовременное пособие в размере от 15 до 20 тыс. рублей. Материальная поддержка будет оказана тем, кто перешагнул 90 летний рубеж. Деньги смогут получить только жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, такой указ уже подписал региональный директор.
Известно, что пенсионеры, которым уже исполнилось 90 лет смогут получить 15 тыс. рублей. А вот те, кто уже отпраздновал 95-летие получат денежные средства в размере 20 тыс. рублей. Прожившим целое столетие правительство собирается выплачивать по 25 тыс. рублей каждый год. Отметим, что количество жителей России, которым уже исполнилось 100 лет увеличилось на 20%, по сравнению с предыдущим годом.
Напомним, ранее в редакции «Курьер.Среда» сообщалось, что британский актер Бенедикт Камбербэтч сообщил о том, что трижды отравился никотином на съемках нового фильма. В фильме «Власть пса» актер играл хозяина ранчо, который курил. По словам мужчины, он пытался вжиться в роль и курил самокрутки одну за другой.