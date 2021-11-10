В рубрику "Сообщи свои новости" написал Николай:
Вчера в автобусе №8 нашел социальную карту школьника. Позвоните по номеру 8923-777-59-12. Отдам ее по информации о владельце.
Отдам ее по информации о владельце.
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Николай:
Вчера в автобусе №8 нашел социальную карту школьника. Позвоните по номеру 8923-777-59-12. Отдам ее по информации о владельце.
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