В Санкт-Петербурге мать обнаружила труп новорожденного сына в квартире

В Санкт-Петербурге женщина нашла безжизненное тело собственного сына в квартире. Ребенку было 4 месяца. Все случилось 9 ноября. Мать попросила знакомую присмотреть за новорожденным, а сама отлучилась на собеседование, что трудоустроиться. Вечером того же дня уроженка Узбекистана заявила в полицию о смерти младенца. В ходе проверки, которую выполнили сотрудники полиции, следов насильственной смерти обнаружено не было. Известно, что малыш был полностью здоров.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что в Португалии работодателям запретили обращаться к сотрудникам в нерабочие моменты. Также жители страны, которые являются родителями маленьких детей, могут оформить договор на удаленный формат работы до того, как их чаду исполнится восемь лет. А компания должна устраивать встречи с такими сотрудниками не реже, чем один раз в два месяца.