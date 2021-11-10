Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
10.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Санкт-Петербурге мать обнаружила труп новорожденного сына в квартире

4:05:0911/10/2021
0

Женщина ушла устраиваться на работу, а мальчика оставила под присмотром знакомой.

Причины смерти младенца устанавливаются. Фото: Pixabay.com

В Санкт-Петербурге женщина нашла безжизненное тело собственного сына в квартире. Ребенку было 4 месяца. Все случилось 9 ноября. Мать попросила знакомую присмотреть за новорожденным, а сама отлучилась на собеседование, что трудоустроиться. Вечером того же дня уроженка Узбекистана заявила в полицию о смерти младенца. В ходе проверки, которую выполнили сотрудники полиции, следов насильственной смерти обнаружено не было. Известно, что малыш был полностью здоров.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что в Португалии работодателям запретили обращаться к сотрудникам в нерабочие моменты. Также жители страны, которые являются родителями маленьких детей, могут оформить договор на удаленный формат работы до того, как их чаду исполнится восемь лет. А компания должна устраивать встречи с такими сотрудниками не реже, чем один раз в два месяца.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
смертьребенокгибельНоворожденный.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Из-за чего могла наступить смерть?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Санкт-Петербурге мать обнаружила труп новорожденного сына в квартире
4:05:09 11/10/2021
В Санкт-Петербурге мать обнаружила труп новорожденного сына в квартире
БердскВ Бердске экстренно разыскивают рубщика-обвальщика на зарплату 60 000 рублей в месяц
4:02:09 11/10/2021
В Бердске экстренно разыскивают рубщика-обвальщика на зарплату 60 000 рублей в месяц
Сильная молитва святой Анастасии Римляныни: кого защищает великомученица
4:00:10 11/10/2021
Сильная молитва святой Анастасии Римляныни: кого защищает великомученица
Российским пенсионерам выплатят по 25 тысяч рублей в 2022 году
3:54:25 11/10/2021
Российским пенсионерам выплатят по 25 тысяч рублей в 2022 году
В Instagram появится платная функция для просмотра эксклюзивного контента
3:36:36 11/10/2021
В Instagram появится платная функция для просмотра эксклюзивного контента
Бердск«Все бегают и психуют»: В Бердске пациент ужаснулся «врачам-студентам» и очереди из 70 человек в красной зоне поликлиники №1 ЦГБ
3:31:45 11/10/2021
«Все бегают и психуют»: В Бердске пациент ужаснулся «врачам-студентам» и очереди из 70 человек в красной зоне поликлиники №1 ЦГБ
Можно ли 11 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день преподобного Аврамия затворника и преподобномученицы Анастасии Римляныни?
3:30:43 11/10/2021
Можно ли 11 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день преподобного Аврамия затворника и преподобномученицы Анастасии Римляныни?
Бенедикт Камбербэтч сообщил об отравлении никотином на съемках фильма "Власть пса"
3:21:33 11/10/2021
Бенедикт Камбербэтч сообщил об отравлении никотином на съемках фильма "Власть пса"
Минобрнауки разрешило вузам пускать студентов на занятия по QR-кодам
3:02:14 11/10/2021
Минобрнауки разрешило вузам пускать студентов на занятия по QR-кодам
Запреты на церковный праздник сегодня: можно ли работать, что нельзя делать, а что обязательно сделать 11 ноября. Приметы и традиции в день преподобного Аврамия затворника и преподобномученицы Анастасии Римляныни
3:00:20 11/10/2021
Запреты на церковный праздник сегодня: можно ли работать, что нельзя делать, а что обязательно сделать 11 ноября. Приметы и традиции в день преподобного Аврамия затворника и преподобномученицы Анастасии Римляныни