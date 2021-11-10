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В Бердске 30-летнего врача-психиатра оставили в СИЗО до 4 декабря 2021 года. Его обвиняют в изнасиловании девочки на пляже «Дюны»

5:22:3211/10/2021,Алина Бурова
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Подозреваемый работал в нескольких городских учреждениях здравоохранения. До сих пор не сообщается уволили его или нет.

В отношении подозреваемого ведется следствие. Фото: Pexels.com

Бердский городской суд продлил срок ареста детского врача-психиатра.

Напомним, 30-летнего медика Мартина Егояна обвиняют в изнасиловании 16-летней пациентки на территории пляжа «Дюны». Врачу вменяют пункт «а» ч. 3 ст. 131 УК. Как утверждала мать пострадавшей, инцидент произошел 4 августа.

Подозреваемый работал в ЦГБ Бердска. Параллельно он трудился в частной клинике «Vita». Как сообщали коллеги Мартин Егояна, замечаний по его работе у руководства медицинских учреждений не было, ровно как и пациенты на него не жаловались. Родители пациентов, узнав в чем обвиняют Егояна, написали коллективное письмо в его поддержку. В нем сказано, что задержанный всегда относился к детям с ментальными нарушениями с пониманием. Мартин всегда готов был принять и оказать квалифицированную помощь, проявив искренний интерес к состоянию здоровья ребенка. Письмо подписали 10 человек.

Как сообщили  сегодня, 10 ноября, «Курьер.Среда»  в пресс-службе суда Бердска, очередное заседание по громкому делу состоялось 1 ноября.

- Постановлением бердского городского суда обвиняемому продлен срок заключения под стражей до 4 декабря 2021 года,- сообщили редакции.

До сих пор неизвестно уволили ли Мартина Егояна из БЦГБ или нет. В больнице данный вопрос комментировать отказались.

Отметим, ранее сообщалось, что министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов взял данную ситуацию на личный контроль.

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От редакции

Врач-психиатр виновен или повод подала девушка?

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