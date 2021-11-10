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КБУ Бердска объяснил, почему горожане мерзнут в квартирах: За долги по коммуналке соседей весь дом не отключают от тепла

4:54:0611/10/2021,Анастасия Солодкова
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Городские котельные подают теплоноситель на все бердские дома одной температуры. Если стало холодно в конкретной квартире или многоэтажке, спрос с управляющих компаний.

КБУ никого не наказывает за долги понижением температуры в батареях, рассказал директор Анатолий Пронюшкин. Фото: "Курьер.Среда"

Участились жалобы жителей Бердска на холод в квартирах. При том, что сейчас днем стоят плюсовые температуры. Бердчане сообщают «Курьер.Среда» адреса, где потребителям услуг, в том числе добросовестным плательщикам, некомфортно из-за низких температур в квартирах. Это дом №101 по ул. Островского, Красная Сибирь, 100, ул. Ленина, 14 и 38, ул. Лелюха, 3. Называют также дома Северного микрорайона. Горожане боятся предположить, что будет, когда ударят морозы и столбик термометра за окном покажет выше -20 градусов.

Как сообщили «Курьер.Среда» в муниципальном Комбинате бытовых услуг, специально коммунальщики не понижают температуру в отдельных домах (хотя, говорят, надо бы). У КБУ нет такой технической возможности. Регулировать может управляющая компания. Она же отвечает за работоспособность внутридомовых систем отопления. К УК и нужно обращаться в случае низкой температуры в квартирах.

По информации директора КБУ Анатолия Пронюшкина, городские котельные подают теплоноситель одинаковой для всех температуры в зависимости от погоды. И если в двух соседних домах она отличается, то спрос с управляшек.

- На ул. Островского, 101 уже третью зиму прохладно, как поставили на дом регулятор тепла. Раньше ходили в трусах и в майке, а сейчас всю зиму в теплых носках и кофте, очень неприятно. Я лучше бы платила за тепло, чем мерзнуть, - рассказала жительница многоэтажки.

Живущий по адресу: ул. Красная Сибирь, 100 поддерживает «товарища по несчастью»:
- А КБУ удивляется, что плохо оплачивают (коммунальные услуги). Как топят, так и платят!

- Ул. Лелюха, 3 холодно. За что платим такие деньги круглый год? Наведите порядок с отоплением, почему люди должны мерзнуть за свои деньги, что за безобразие, батареи еле теплятся, - высказался замерзающий бердчанин.

Одновременно горожане рассказывают, что чувствуют себя вполне комфортно в своих квартирах. Более того, некоторые даже сетуют, что слишком жарко, из-за чего приходится открывать форточки. Например, в пятиэтажках на ул. Березовой.

Руководитель КБУ готов проверить ситуацию с отоплением по каждому названному дому и определить причину. Хотя он уверен, что проблема не в поставщике тепла. - Нас это не освобождает от работы, и мы обязательно посмотрим, в чем причина, вместе с управляющими компаниями. Но хочется сказать: долг дома №101 на ул. Островского составляет составляет 264 тыс. рублей на 10 ноября, Красная Сибирь, 100 — 315 тыс. Есть должники по квартирам по 78 тыс. и 50 тыс. рублей. А это не общежития. Это относительно новые дома, в которых люди покупали квартиры за миллионы, - прокомментировал Пронюшкин.

Он отмечает, что жалобы на низкие температуры поступают и в КБУ. Бывает, что это связано с коммунальными авариями. Но по большей части проблема кроется в работе УК.
- Мы ни в коем случае не наказываем жителей за неплатежи понижением температуры, но и они должны понимать, что долги серьезно влияют на качество коммунальных услуг. Это оплата газа и электроэнергии, покупка труб для замены гнилых, ремонт в котельных и многое другое, - констатирует Анатолий Пронюшкин, отмечая, что за рубежом мгновенно прекращается поставка отопления или воды, как только человек перестал платить.

Как сообщал «Курьер.Среда», Комбинату потребители должны за использованные услуги около 260 млн рублей. КБУ ищет новые законные способы взимания долгов.
Подробнее об этом — в ближайшее время.

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неплатежиотоплениекоммунальные услугихолод в квартирахдолги по коммуналкеЖалобы.КБУ БердскаАнатолий Пронюшкин
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Жители дома могут воздействовать на соседей-неплательщиков?

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