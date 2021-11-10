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В отношении телеканала ТНТ возбудили административное дело из-за мужского поцелуя в эфире

5:00:0711/10/2021
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Инцидент произошел во время трансляции шоу "Игра"

Телеканал ТНТ будет наказан за административное правонарушение. Фото: Pexals.com

На Телеканал ТНТ завели административное дело из-за сцены с поцелуем в прямом эфире шоу "Игра". Об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Романов. По словам парламентария, ему поступила жалоба от граждан на то, что в эфире телеканала была показана сцена, которая пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения.

– После заявления граждан, мною было написано обращение в прокуратору, откуда последовали заявления в МВД. Сегодня пришел ответ. В нем говорится, что после нашего обращения было возбуждено административное дело за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Документ подписал заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов. Хочу чтобы такая ситуация стала примером для всех каналов. Нужно обращать внимание на контент, который допускается в эфир, – сообщает депутат.

Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» сообщала, что создатель сериала "Игра в кальмара" заявил о съемках второго сезона. По словам автора идеи, зрители ему не оставили другого выбора. В главной роли останется все тот же Ки Хун. О сроках премьеры пока информации не поступало.

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Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
депутатэфирделосудЦензура.ТНТ
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Заслуженно ли возбуждено дело в отношении телеканала?

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