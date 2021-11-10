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Джо Байден и Владимир Путин могут лично встретиться в начале 2022 года

5:10:5011/10/2021
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А в конце текущего года должны пройти их переговоры в онлайн-формате.

Путин может встретиться с президентом США. Фото: Pixabay.com

Владимир Путин может встретиться с Джо Байденом в начале 2022 года. Такое заявление сделал «Коммерсантъ», сославшись на источник, осведомленный о ходе переговоров между главами двух стран. Также известно, что до конца 2021 года должна быть проведена встреча президентов США и России в онлайн-формате.

А вот при личной встрече руководители собираются обговорить "обширную повестку". В частности приведение в действие всех договоренностей, которые были заключены на саммите в июне в Женеве. Ранее представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сказал, что пока информации о встрече Байдена и Путина нет. А уже на следующий день представители Кремля заявили, что встреча может скоро состояться.

В первый раз главы встретились 16 июня в Женеве. Встреча проходила на вилле Ла Гранж. Переговоры длились более трех часов. А после нее Владимир Путин положительно отозвался о состоявшемся мероприятии.

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президентполитикапереговорыВстреч.Владимир ПутинДжо Байден
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