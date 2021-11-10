Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
10.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Новосибирской области выздоровевшие после коронавируса жалуются на ковидную аллергию

5:25:0311/10/2021
0

Чаще всего такие проблемы возникают у тех, кто тяжело переносил заболевание или испытал стресс после заражения.

Зуд у переболевших коронавирусом стал распространенной проблемой. Фото: Pixabay.com

В Новосибирске жители, которые перенесли коронавирус, пожаловались на новый недуг. Побочным эффектом после вируса стала ковидная аллергия. Об этом сибиряки пишут в социальных сетях. По словам выздоровевших граждан, их беспокоит зуд.

– У меня все чесалось 21 день, с ног и до головы, это был ад, – пишет одна из переболевших.

Также заявители жалуются на образовавшиеся на поверхности кожи волдыри и покраснения. По словам экспертов это может быть связано с тем, что COVID-19 влияет на весь организм человека. А подобная реакция может быть спровоцирована множественными прикосновениями областей, в которых стенки мелких сосудов истончены. Также директор медицинских наук, профессор Наталья Ильина отмечает, что это не простая аллергия, которая появилась в ходе контакта с аллергеном, а уртикарный дермографизм - крапивница, которая проявляется появлением волдырей.

– Такие симптомы могут быть вызваны лекарственными препаратами, которыми проводилось лечение пациента. Чаще всего такие проблемы возникают у тех, кто тяжело переносил заболевание или испытал стресс после заражения, – сообщает Ильина.

Врачи рекомендуют облегчать такое состояние с помощью антигистаминных препаратов, которые должны помочь в течение недели. В случае, если через две недели вам не стало лучше, нужно обратиться к медикам.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
аллергиязаражениекоронавирус
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы болели коронавирусом?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Магнитная буря 10 ноября 2021: временное затишье космической погоды, как долго продержится такая обстановка?1
Три категорических запрета на день памяти святой Параскевы: приметы и традиции дня. История жизни великой мученицы, хранительницы домашнего очага
Почему женщин привлекают женатые мужчины, а мужчин привлекают замужние женщины?2
Какая вакцина против коронавируса для детей существует в России: кому показана, какие побочные эффекты вызывает1

Последние новости

БердскВ Бердске 30-летнего врача-психиатра оставили в СИЗО до 4 декабря 2021 года. Его обвиняют в изнасиловании девочки на пляже «Дюны»
5:22:32 11/10/2021
В Бердске 30-летнего врача-психиатра оставили в СИЗО до 4 декабря 2021 года. Его обвиняют в изнасиловании девочки на пляже «Дюны»
У трех знаков зодиака 10 ноября 2021 года будет очень тяжелый день
5:17:28 11/10/2021
У трех знаков зодиака 10 ноября 2021 года будет очень тяжелый день
Джо Байден и Владимир Путин могут лично встретиться в начале 2022 года
5:10:50 11/10/2021
Джо Байден и Владимир Путин могут лично встретиться в начале 2022 года
Для чего читают молитву «Богородице Дево, радуйся» 150 раз? И в какое время суток читать. Текст молитвы
5:00:41 11/10/2021
Для чего читают молитву «Богородице Дево, радуйся» 150 раз? И в какое время суток читать. Текст молитвы
В отношении телеканала ТНТ возбудили административное дело из-за мужского поцелуя в эфире
5:00:07 11/10/2021
В отношении телеканала ТНТ возбудили административное дело из-за мужского поцелуя в эфире
БердскКБУ Бердска объяснил, почему горожане мерзнут в квартирах: За долги по коммуналке соседей весь дом не отключают от тепла
4:54:06 11/10/2021
КБУ Бердска объяснил, почему горожане мерзнут в квартирах: За долги по коммуналке соседей весь дом не отключают от тепла
Создатель сериала «Игра в кальмара» заявил о съемках второго сезона
4:45:55 11/10/2021
Создатель сериала «Игра в кальмара» заявил о съемках второго сезона
10 ноября – День полиции России: история праздника, традиции и как его отмечают. Как поздравить оригинально и небанально героев Отечества
4:30:41 11/10/2021
10 ноября – День полиции России: история праздника, традиции и как его отмечают. Как поздравить оригинально и небанально героев Отечества
Первоклассник из Новосибирска выиграл 30 тысяч рублей в шоу на телеканале «Пятница»
4:26:03 11/10/2021
Первоклассник из Новосибирска выиграл 30 тысяч рублей в шоу на телеканале «Пятница»
В Санкт-Петербурге мать обнаружила труп новорожденного сына в квартире
4:05:09 11/10/2021
В Санкт-Петербурге мать обнаружила труп новорожденного сына в квартире