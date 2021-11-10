В Новосибирской области выздоровевшие после коронавируса жалуются на ковидную аллергию

В Новосибирске жители, которые перенесли коронавирус, пожаловались на новый недуг. Побочным эффектом после вируса стала ковидная аллергия. Об этом сибиряки пишут в социальных сетях. По словам выздоровевших граждан, их беспокоит зуд.
– У меня все чесалось 21 день, с ног и до головы, это был ад, – пишет одна из переболевших.
Также заявители жалуются на образовавшиеся на поверхности кожи волдыри и покраснения. По словам экспертов это может быть связано с тем, что COVID-19 влияет на весь организм человека. А подобная реакция может быть спровоцирована множественными прикосновениями областей, в которых стенки мелких сосудов истончены. Также директор медицинских наук, профессор Наталья Ильина отмечает, что это не простая аллергия, которая появилась в ходе контакта с аллергеном, а уртикарный дермографизм - крапивница, которая проявляется появлением волдырей.
– Такие симптомы могут быть вызваны лекарственными препаратами, которыми проводилось лечение пациента. Чаще всего такие проблемы возникают у тех, кто тяжело переносил заболевание или испытал стресс после заражения, – сообщает Ильина.
Врачи рекомендуют облегчать такое состояние с помощью антигистаминных препаратов, которые должны помочь в течение недели. В случае, если через две недели вам не стало лучше, нужно обратиться к медикам.