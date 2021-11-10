У трех знаков зодиака 10 ноября 2021 года будет очень тяжелый день

Когда мы начинаем день с Солнцем Скорпиона и Луной в Водолее, мы можем чувствовать себя подавленными препятствиями на нашем пути, которые нам кажется невозможным победить, что побуждает нас подумать о полном отказе.
У каких трех знаков зодиака 10 ноября 2021 года будет тяжелый день?
Солнце-Скорпион здесь, чтобы сжечь все, что не соответствует действительности со Львом, Тельцом и Водолеем. Он здесь, чтобы помочь нам более ясно увидеть, что нужно трансформировать, и его единственная цель - выявить то, что когда-то было скрыто.
Наряду с этим мы видим нашу мятежную и независимую Луну в Водолее, которая заставляет нас искать новые решения старых проблем, то, что будет ключевым в движении через энергию сегодня.
Но у нас также есть три разных транзита, которые происходят сегодня: Меркурий в соединении с Марсом, а затем Меркурий и Марс в квадрате с Сатурном.
Меркурий в соединении с Марсом означает, что обе планеты находятся всего в нескольких градусах друг от друга в Скорпионе, помогая нам согласовывать наши слова с нашими действиями, так что мы действительно идем в ногу с разговором.
Сатурн, однако, немного сложен.
Будь то квадратный Меркурий или Марс, он бросает вызов нам и процессу, который мы проходим, чтобы достичь того, о чем мы мечтаем. Это означает, что мы можем чувствовать себя более осведомленными о проблемах или как будто те, которые были там, внезапно кажутся непреодолимыми, пишет Your Tango.
Это сложная энергия, через которую нужно пройти, однако с ней также связано ощущение кармических уроков и божественного времени.
Сатурн вошел в Водолей около года назад и будет в этом знаке зодиака до 2023 года.
Это означает, что в структурах нашей жизни произойдут большие перемены, просто они не произойдут в одночасье.
Большая часть энергии сегодняшнего дня состоит в том, чтобы распознавать, когда мы чувствуем вызов, будь то эмоциональные блоки или даже физическое понимание, как заставить это работать, потому что, когда что-то предназначено для нас, ничто не может остановить это, даже мы сами, чтобы стать реальностью.
Знаки зодиака, у которых 10 ноября 2021 года будет тяжелый день:
Лев (23 июля - 22 августа)Скорее всего, вы будете бороться с энергией сегодняшнего дня, поскольку она попросит вас более глубоко погрузиться в свое эмоциональное «я», чтобы по-настоящему взглянуть и поразмыслить над существующими там блоками. Сначала спросите, можете даже сказать или подумать, что у вас их нет. Но что, если это блок?
У всех нас есть травмы и переживания, которые мы пережили в своей жизни. Будь то детство или даже отношения, через которые мы прошли. Вся эта информация загружается в наш разум и тело, как компьютер, где она хранится.
Когда мы сталкиваемся с ситуацией, которая запускает эти сохраненные данные, если мы не знаем, что происходит, мы фактически можем саботировать что-то в настоящем из-за того, что произошло в прошлом. Но вот как мы лечим.
Постарайтесь честно взглянуть на себя и свои мотивы. Пространство, в котором возникает ощущение сопротивления или страха, и то, как вы продвигаетесь через него. Постарайтесь лучше контролировать свои эмоциональные реакции, чтобы не позволить этим неизвестным вам частям влиять на то, что вы могли бы иметь в будущем.
Телец (20 апреля - 20 мая)Когда мы переживаем непредсказуемые времена в нашем астрологическом году, вы, как правило, становитесь одним из знаков зодиака, которые испытывают наибольшие трудности. Сейчас это только усугубляется, поскольку Уран, планета неожиданных изменений, в настоящее время движется через ваш знак зодиака, что означает, что вы, вероятно, видите, что изменения в жизни происходят прямо сейчас на всех уровнях.
На прошлой неделе Уран действительно участвовал в событии « Скорпион Супер Новолуние» , так что вы, вероятно, все еще не в себе от того, что произошло с вами примерно в то время.
Сегодня, хотя энергия осознания того, что, вероятно, изменится, но чувство сопротивления этому, вероятно, будет тем, с чем вы будете бороться больше всего.
Это означает, что препятствия, возникающие у Сатурна, исходят изнутри вас самих. Бояться перемен - это нормально.
Неуверенность в том, что мы никогда раньше не делали, тоже нормально, но когда жизнь явно меняется, хотим мы того или нет, наш единственный выбор - плыть по течению или нас будет тянуть за собой.
Постарайтесь найти пространство для уверенности в том, что те части, которым вы сопротивляетесь, на самом деле служат вам наивысшим благом, и, возможно, вы поймете, что перемены на самом деле не то, чего стоит бояться.
Дева (23 августа - 22 сентября)С самостоятельной работой приходит новое понимание того, чего мы хотим и в чем нуждаемся. И у вас определенно есть много идей о том, чего вы хотите от жизни и от конкретных отношений.
Даже не просто желание или потребность, а мечты, которые у вас есть о жизни, которой вы хотите жить, и об отношениях, в которые с каждым днем вы все больше и больше верите, чего заслуживаете.
Иногда, хотя в области саморазвития это означает, что наш маятник должен качнуться в одну сторону, прежде чем мы сможем найти равновесие.
Вполне вероятно, что до этого момента вы прожили свою жизнь, требуя так мало от окружающих, особенно любви, что теперь ваш маятник качнулся в другую сторону, и что некоторые из этих желаний и потребностей, хотя и действительны, не являются чем-то особенным. нужно смотреть в этот момент.
Когда мы растем, мы часто думаем, что самое главное - просто придерживаться того, чего мы стоим, но есть также спектр того, как вещи движутся, меняются и растут.
Старайтесь не позволять всему списку мешать вам упомянуть несколько вещей. Поверьте, если вы получите то, что доступно сейчас, то в конечном итоге будет дано больше.