Кому ввели обязательную вакцинацию в России: все отрасли и как получить медотвод

Сейчас, когда новая коронавирусная инфекция бушует с большей силой, вакцинация - это самый важный способ, который поможет снизить число заразившихся. При том в России она добровольная, но только для определенной категории граждан - в стране есть и те, кого вакцинируют обязательно. О том, каких отраслей это касается - в нашем материале.
Обязательная вакцинация сейчас во многих регионах необходима, согласно данным Роспотребнадзора, это касается торговой сферы, салонов красоты и фитнес-клубов, общепита и транспорта общего пользования, также обязательная вакцинации коснется работников такси, образования, здравоохранения и социального обслуживания, ЖКХ и энергетики, культурных и развлекательных мероприятий, театров, кинотеатров и концертных залов, передает Русская служба BBC. Принудительная прививка не коснется только тех, кто имеет медицинский отвод от введения вакцины, но его дают далеко не всем, а в очень редких случаях. Например, если у человека есть непереносимость,которая проявилась еще в раннем возрасте по календарю прививок - был зарегистрирован анафилактический шок или отек Квинке. Также повторую вакцину не будут ставить, если у пациента была ненормальная реакция на первый компонент - аллергия, проблемы с сердцем и так далее.
Сейчас во многих регионах России некоторые группы граждан обяжут прививаться от новой коронавирусной инфекции: так, прививку ввели во всех регионах страны. На фоне роста заболеваемости многие субъекты установили нормы, которые должны обеспечить вакцинацию большой части населения, которые задействованы в сферах, обязанных вакцинироваться.Так, по новым нормам, первый компонент ввели еще в середине лета, поэтому многие уже имеют иммунитет к ковиду и специальные коды, которые необходимы для посещения мест большого скопления людей. При этом некоторые отмечают, что все-таки вакцинировать обязаны не всех, а только чуть больше половины сотрудников:
"Это не обязанность работников прививаться и это даже не обязанность работодателей, поскольку, во-первых, звучит как "обеспечить проведение профилактических прививок" - то есть речь идет о том, чтобы создать необходимую инфраструктуру. А во-вторых говорит о том, что руководителям организаций необходимо организовать проведение профилактических прививок для не менее 60%. Речь не идет о том, чтобы это было обязательным требованием к деятельности в этой области. Но что если далее работники отказываются прививаться - что происходит дальше? Потому что пока соответствующие требования не будут подтверждены на уровне законодательства, я бы не рискнул говорить, что это может являться основанием для увольнения сотрудника в этой сфере. Однозначно для этого постановления санитарного врача по Москве будет недостаточно", - цитирует BBC слова управляющего партнера юридической фирмы Lidings Андрея Зеленина.
По словам ведущих специалистов медицинской отрасли, пандемия коронавирусной инфекции закончится только тогда, когда будет вакцинированно большинство жителе планеты и появится коллективный иммунитет. Для этого необходимо, чтобы привились более 80 процентов одной страны. Сейчас в России пока недостаточные темпы вакцинации, поэтому заболеваемость растет и в некоторых регионах вводят обязательные прививки.