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В Сингапуре перестанут оплачивать лечение непривитых от коронавируса граждан

6:17:0111/10/2021
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Невакцинированные создают большую нагрузку на медучреждения страны.

Лечение от ковида станет платным. Фото: Pixabay.com

Власти Сингапура не будут оплачивать медицинские счета пациентам с коронавирусом, которые не прошли вакцинацию. Об этом сообщил Минздрав страны. Ведомство сообщает, что значительное большинство среди тех, кто нуждается в активной медицинской помощи – это граждане не прошедшие вакцинацию от коронавируса, что создают очень большую нагрузку на медицинские учреждения на территории страны. Правительство закрывало медицинские счета всех, кто проживает в стране с самого начала периода пандемии.

Ранее медицинский специалист из Сингапура рассказал, что неизлечимо больных граждан, которые подхватили коронавирус можно не госпитализировать. По словам мужчины, стоит дать таким людям возможность на лечение в домашних условиях. Врач-консультант заявил, что такое действие будет положительным для больного и его родственников и для здравоохранения страны.

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лечениезаражениекоронавирусКовид вакцинаПлатное лечение.
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