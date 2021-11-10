В Сингапуре перестанут оплачивать лечение непривитых от коронавируса граждан

Власти Сингапура не будут оплачивать медицинские счета пациентам с коронавирусом, которые не прошли вакцинацию. Об этом сообщил Минздрав страны. Ведомство сообщает, что значительное большинство среди тех, кто нуждается в активной медицинской помощи – это граждане не прошедшие вакцинацию от коронавируса, что создают очень большую нагрузку на медицинские учреждения на территории страны. Правительство закрывало медицинские счета всех, кто проживает в стране с самого начала периода пандемии.
Ранее медицинский специалист из Сингапура рассказал, что неизлечимо больных граждан, которые подхватили коронавирус можно не госпитализировать. По словам мужчины, стоит дать таким людям возможность на лечение в домашних условиях. Врач-консультант заявил, что такое действие будет положительным для больного и его родственников и для здравоохранения страны.