В Якутске сожитель матери убил ее 2-летнего сына

В Якутске 9 ноября в одной из местных квартир было обнаружено тело ребенка. Сообщается, что сожителем матери погибшего ребенка является один из местных рецидивистов. Органы правопорядка сразу заподозрили его в совершении данного преступления.
– При осуществлении следственных действия, сотрудники правопорядка наткнулись на обстоятельства, которые указывают на сожителя матери ребенка. Мужчина неоднократно судим. Он скрылся с места происшествия, но его задержали сотрудники полиции, – сообщается в ведомстве.
В настоящий момент судом решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Его могут заключить, под стражу. Мотивы совершенного убийства также не сообщаются. Следователи СК возбудили уголовное дело и в отношении надзорных органов, которые не смогли осуществить контроль за неблагополучной семьей.