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В Новосибирске отпустили из СИЗО обвиняемого в похищении 25-и человек из реабилитационного центра

7:19:4111/10/2021
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Он незаконно удерживал людей, страдающих зависимостями.

Суд изменил меру пресечения обвиняемому в похищении 25 человек. Фото: Pixabay.com

В Новосибирске из СИЗО отправили под домашний арест одного из главных подозреваемых по делу о похищении 25-и человек. Сообщается, что Сергей Абашев совместно со своими сообщниками удерживал в загородном доме 25 человек, которые страдали алкогольной, наркотической и игровой зависимостью. Также следствием было установлено, что фигуранты уголовного дела обманывали родственников потерпевших о том, что будет происходить с ними в реабилитационном центре.

На самом деле, пациенты были заперты на замки, а периметр территории охранялся собаками. Пострадавшие также не могли передвигаться по территории частного дома. А вот представитель Абашева Захар Глушков считает, что все люди находились в ребцентре на добровольной основе, чтобы излечиться от зависимости.

– Следствие специально укрепляло дело. Часть пострадавших писали признательные показания, а потом ходатайствовали о том, что их принудили это сделать, – заявляет мужчина.

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домпохищениесизоРеабилитация.
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