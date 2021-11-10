В Новосибирске отпустили из СИЗО обвиняемого в похищении 25-и человек из реабилитационного центра

В Новосибирске из СИЗО отправили под домашний арест одного из главных подозреваемых по делу о похищении 25-и человек. Сообщается, что Сергей Абашев совместно со своими сообщниками удерживал в загородном доме 25 человек, которые страдали алкогольной, наркотической и игровой зависимостью. Также следствием было установлено, что фигуранты уголовного дела обманывали родственников потерпевших о том, что будет происходить с ними в реабилитационном центре.
На самом деле, пациенты были заперты на замки, а периметр территории охранялся собаками. Пострадавшие также не могли передвигаться по территории частного дома. А вот представитель Абашева Захар Глушков считает, что все люди находились в ребцентре на добровольной основе, чтобы излечиться от зависимости.
– Следствие специально укрепляло дело. Часть пострадавших писали признательные показания, а потом ходатайствовали о том, что их принудили это сделать, – заявляет мужчина.