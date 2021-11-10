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Садист нанес щенку 50 ножевых ранений и спрятал в чемодан: Живодер отправился в тюрьму на 10 лет

11:32:3011/10/2021
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Сначала жителю Голливуда грозило 85 лет заключения. Он страдает психическим расстройством и принимает лекарственные препараты.

Живодер признал вину только через четыре года. Фото: Pexels.com

В Америке Брендана Эванса приговорили к 10 годам лишения свободы за жестокое убийство щенка питбультерьера. Мужчина совершил убийство еще в 2017 году. Тогда израненное тело собаки по кличке Олли было обнаружено в Голливуде, штат Флорида. Осужденный запихнул собаку в чемодан, в котором его и нашли. На теле пса было обнаружено 50 ножевых ранений, местные жители доставили его в ветеринарную клинику, где животное скончалось.

В штате образовалась инициативная группа, которой была неравнодушна данная ситуация. Американцы объявили награду за поимку живодера – 60 тыс. долларов. Мужчину задержала полиция, вышедшая на его след по отпечаткам ДНК на поверхности чемодана. При обысках в квартире мужчины, полицейские нашли кошачьи лапы и тела крыс. А ванная и кухня были в следах крови. Также в помещении были найдены два ножа и мачете. Мужчина признал вину только спустя четыре года.

Эванс был заключен под стражу еще в 2017 году. Тогда ему предъявляли 17 обвинений в совершении таких преступлений. Ему грозило до 85 лет лишения свободы. Адвокат живодера сообщил, что судьей были сняты 15 обвинений в обмен на признание вины со стороны подсудимого. Мужчина страдает психическим расстройством и принимает лекарственные препараты. Ему грозит еще 15 лет заключения за совершении кражи.

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