В Санкт-Петербурге курьер устроил стрельбу из окна автомобиля

В Санкт-Петербурге задержали троих человек, которые устроили стрельбу из машины. Сотрудники правопорядка узнали о случившемся в 21:31 и тут же объявили план «Перехват». В 21:50 недалеко от дома № 77 были задержаны подозреваемые. В легковушке ВАЗ-2112 были задержаны трое молодых людей 17, 20 и 21-летние. Водитель подрабатывал курьером в одном из местных ресторанов. А пассажир, которому 21 год работает продавцом в продуктовом магазине.
Сообщается, что автомобиль был зарегистрирован на 26-летнего мужчину, которого не было при задержании в машине. В поясной сумке одного из задержанных полицейские обнаружили травматический пистолет. Его изъяли у хулиганов, а самих нарушителей доставили в отделение полиции. Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Сообщается, что водитель автомобиля находится под подпиской о невыезде за нанесение телесных повреждений человеку. Происшествия случилось в марте этого года на парковке ТК "Лента". А его совершеннолетний товарищ в 2020 году бы приговорен к 2 годам лишения свободы условно за ограбление и нанесение телесных повреждений.