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В Санкт-Петербурге курьер устроил стрельбу из окна автомобиля

8:01:1811/10/2021
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В машине находилось трое злоумышленников, двое из них уже привлекались к ответственности, а третьему еще не исполнилось 18 лет.

Устроивших стрельбу молодых людей задержали в Петербурге. Двое из них уже совершали преступления. Фото: Pexels.com

В Санкт-Петербурге задержали троих человек, которые устроили стрельбу из машины. Сотрудники правопорядка узнали о случившемся в 21:31 и тут же объявили план «Перехват». В 21:50 недалеко от дома № 77 были задержаны подозреваемые. В легковушке ВАЗ-2112 были задержаны трое молодых людей 17, 20 и 21-летние. Водитель подрабатывал курьером в одном из местных ресторанов. А пассажир, которому 21 год работает продавцом в продуктовом магазине.

Сообщается, что автомобиль был зарегистрирован на 26-летнего мужчину, которого не было при задержании в машине. В поясной сумке одного из задержанных полицейские обнаружили травматический пистолет. Его изъяли у хулиганов, а самих нарушителей доставили в отделение полиции. Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сообщается, что водитель автомобиля находится под подпиской о невыезде за нанесение телесных повреждений человеку. Происшествия случилось в марте этого года на парковке ТК "Лента". А его совершеннолетний товарищ в 2020 году бы приговорен к 2 годам лишения свободы условно за ограбление и нанесение телесных повреждений.

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