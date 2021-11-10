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Солнце закрыло огромнейшее пятно AR2895: Землян атаковала сильная и редкая магнитная буря за последние четыре года

7:50:3311/10/2021
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Это пятно осуществляет энергетические выбросы, сравнимые с взрывами 2,5 млн ядерных бомб. Из-за произошедшего зафиксированы магнитные бури, которые своей необычайно силой провоцируют радиопомехи и перебои в работе электрической и иной техники.

солнце, звезда
Мощная магнитная буря уже достигал Земли. Фото: Pixabay.com

Пятно огромных размеров образовалось на Солнце. Оно гораздо больше, чем планета Земля. Такое явление спровоцировало мощнейшая вспышка на Солнце. И теперь метеопаты будут страдать из-за магнитных бурь. Стоит отметить, что живущие на Земле южнее полярного круга, смогут лицезреть полярное сияние благодаря такой космической реакции.

Этому пятну даже дали астрономическое имя - AR2895. Это пятно осуществляет энергетические выбросы, сравнимые с взрывами 2,5 млн ядерных бомб. Из-за произошедшего зафиксированы магнитные бури, которые своей необычайно силой провоцируют радиопомехи и перебои в работе электрической и иной техники.

Стоит отметить, что в ночь с 4 ноября на Земле фиксируется магнитная буря, сила которой не сравнится с предыдущими вспышками на Солнце. по словам ученых, это происходит из-за того, что уменьшается геомагнитная активность. При этом земляне не были готовы к таким космическим происшествиям. Огромный выброс веществ из атмосферы Солнца уже добрался до планеты Земля. Стоит отметить, что лишь 4 раза наблюдался подобный наимощнейший космический всплеск с 2017 года.

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землямагнитная бурясолнцеЮ
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