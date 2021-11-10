Австралиец смог спастись из пасти крокодила с помощью ножа

В Австралии один из местных жителей обратил свое внимание на то, как крокодил напал на быка и решил заступиться за жертву. Тогда нападавшее животное оставило быка в покое и взялось за человека. Крокодил схватил челюстями жителя штата Квинсленд за ноги и не отпускал. Мужчина взялся руками за ветки деревьев и стал наносить ножевые удары по рептилии, пока та его не отпустит. Известно, что после данного инцидента пострадавший сам добрался до больницы. О состоянии его здоровья пока ничего не сообщается.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что в Санкт-Петербурге полиция задержала троих дебоширов, которые устроили стрельбу в центре города. Старшему из них был 21 год, а младшему – 17. Двое совершеннолетних уже привлекались к ответственности за совершение преступления. Найденный у злоумышленников травматический пистолет оказался в федеральном розыске.