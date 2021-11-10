Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
10.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В суд Бердска не приходят свидетели по громкому делу о присвоении 420 тыс. рублей за справки от психиатра завнаркологией ЦГБ Светланы Емельяновой

8:14:0711/10/2021,Анастасия Солодкова
0

Заведующая наркологическим отделением, ставшая фигурантом уголовного дела, продолжает занимать свою должность. Кроме растраты, ей вменяют незаконное получение стимулирующих выплат на 436 тыс.

В наркологическом отделении Бердской ЦГБ прошли обыски после задержания заведующей. Фото: "Курьер.Среда"

В Бердском городском суде 10 ноября состоялось очередное заседание по уголовному делу, фигурантом которого выступает главный нарколог Бердска Светлана Емельянова. Громкий процесс начался в конце июля 2021 года. С августа по октябрь был почти двухмесячный перерыв. Сегодня дело снова отложили, поскольку не явились вызванные в суд свидетели. Судья Екатерина Белова назначила следующее заседание на 17 ноября. Стоит отметить, что рассмотрение уголовного дела не первый раз откладывается из-за неявки свидетелей.

Напомним, что заведующей наркологическим отделением Бердской ЦГБ инкриминируют две статьи Уголовного кодекса. Это присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере (ст. 160) и использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенное из корыстной заинтересованности (ст. 285).

По версии следствия, Емельянова присвоила 420 тыс. рублей, которые люди заплатили больнице за медосмотр у психиатра для получения лицензии на оружие. Завотделением за полтора года оформила 422 справки (по 1000 рублей каждая), деньги за которые не попали в больничную кассу. Кроме того, она незаконно, как считают следователи, получила 436 тыс. рублей в виде стимулирующих выплат.

Потерпевшей по делу признана главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская. Ее уже допросили, как и сотрудников наркологического отделения. Между тем, как стало известно «Курьер.Среда», на 10 ноября Светлана Емельянова продолжает работать в должности заведующей наркологией. Вероятно, уволить ее придется после приговора, если суд признает ее виновной и в виде наказания запретит заниматься определенной деятельностью.

Впрочем, на тяжесть судебного вердикта могут повлиять смягчающие обстоятельства. Подсудимая раскаялась и частично возместила ущерб, причиненный горбольнице. Кроме того, Емельянова считается одним из лучших наркологов Бердска, 10 последних лет (из 28-и общего врачебного стажа) она возглавляет наркологическое отделение ЦГБ.

Подсудимая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. С середины декабря 2020 года — после возбуждения уголовного дела — Светлана Емельянова уходила на длительный больничный и появилась на работе только весной 2021-го. Поскольку свидетелей как защиты, так и обвинения много (в том числе люди, заплатившие за справки), процесс обещает быть долгим.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
свидетелипсихиатрсудебный процессглавный наркологприсвоение и растратаБердская ЦГБСветлана ЕмельяноваАлла Дробинская
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Дадут условный срок и на два года отлучат от дел?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Магнитная буря 10 ноября 2021: временное затишье космической погоды, как долго продержится такая обстановка?1
В Новосибирской области с 21 ноября будут отстранены от работы сотрудники без прививки от коронавируса1
Три категорических запрета на день памяти святой Параскевы: приметы и традиции дня. История жизни великой мученицы, хранительницы домашнего очага
В Бердске поставлен новый рекорд по числу новых заболевших коронавирусом 10 ноября3

Последние новости

Австралиец смог спастись из пасти крокодила с помощью ножа
8:15:11 11/10/2021
Австралиец смог спастись из пасти крокодила с помощью ножа
БердскВ суд Бердска не приходят свидетели по громкому делу о присвоении 420 тыс. рублей за справки от психиатра завнаркологией ЦГБ Светланы Емельяновой
8:14:07 11/10/2021
В суд Бердска не приходят свидетели по громкому делу о присвоении 420 тыс. рублей за справки от психиатра завнаркологией ЦГБ Светланы Емельяновой
В Санкт-Петербурге курьер устроил стрельбу из окна автомобиля
8:01:18 11/10/2021
В Санкт-Петербурге курьер устроил стрельбу из окна автомобиля
Почему в зеркальную ноябрьскую дату «11.11. 2021» нужно загадать самое заветно желание и почему в этот день люди встречают свою любовь
8:00:06 11/10/2021
Почему в зеркальную ноябрьскую дату «11.11. 2021» нужно загадать самое заветно желание и почему в этот день люди встречают свою любовь
БердскВ Бердске под суд попала вахтер школы №1. Она не хотела возвращать найденный телефон ребенку
7:57:32 11/10/2021
В Бердске под суд попала вахтер школы №1. Она не хотела возвращать найденный телефон ребенку
Солнце закрыло огромнейшее пятно AR2895: Землян атаковала сильная и редкая магнитная буря за последние четыре года
7:50:33 11/10/2021
Солнце закрыло огромнейшее пятно AR2895: Землян атаковала сильная и редкая магнитная буря за последние четыре года
В Новосибирске отпустили из СИЗО обвиняемого в похищении 25-и человек из реабилитационного центра
7:19:41 11/10/2021
В Новосибирске отпустили из СИЗО обвиняемого в похищении 25-и человек из реабилитационного центра
В Якутске сожитель матери убил ее 2-летнего сына
7:08:16 11/10/2021
В Якутске сожитель матери убил ее 2-летнего сына
Прогноз астролога Александра Зараева на 2022 год: что ждет Россию и другие страны в третий год пандемии
7:00:20 11/10/2021
Прогноз астролога Александра Зараева на 2022 год: что ждет Россию и другие страны в третий год пандемии
Во Владивостоке женщина смогла убежать от 2-х напавших на нее медведей
6:56:26 11/10/2021
Во Владивостоке женщина смогла убежать от 2-х напавших на нее медведей