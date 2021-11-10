В суд Бердска не приходят свидетели по громкому делу о присвоении 420 тыс. рублей за справки от психиатра завнаркологией ЦГБ Светланы Емельяновой

В Бердском городском суде 10 ноября состоялось очередное заседание по уголовному делу, фигурантом которого выступает главный нарколог Бердска Светлана Емельянова. Громкий процесс начался в конце июля 2021 года. С августа по октябрь был почти двухмесячный перерыв. Сегодня дело снова отложили, поскольку не явились вызванные в суд свидетели. Судья Екатерина Белова назначила следующее заседание на 17 ноября. Стоит отметить, что рассмотрение уголовного дела не первый раз откладывается из-за неявки свидетелей.
Напомним, что заведующей наркологическим отделением Бердской ЦГБ инкриминируют две статьи Уголовного кодекса. Это присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере (ст. 160) и использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенное из корыстной заинтересованности (ст. 285).
По версии следствия, Емельянова присвоила 420 тыс. рублей, которые люди заплатили больнице за медосмотр у психиатра для получения лицензии на оружие. Завотделением за полтора года оформила 422 справки (по 1000 рублей каждая), деньги за которые не попали в больничную кассу. Кроме того, она незаконно, как считают следователи, получила 436 тыс. рублей в виде стимулирующих выплат.
Потерпевшей по делу признана главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская. Ее уже допросили, как и сотрудников наркологического отделения. Между тем, как стало известно «Курьер.Среда», на 10 ноября Светлана Емельянова продолжает работать в должности заведующей наркологией. Вероятно, уволить ее придется после приговора, если суд признает ее виновной и в виде наказания запретит заниматься определенной деятельностью.
Впрочем, на тяжесть судебного вердикта могут повлиять смягчающие обстоятельства. Подсудимая раскаялась и частично возместила ущерб, причиненный горбольнице. Кроме того, Емельянова считается одним из лучших наркологов Бердска, 10 последних лет (из 28-и общего врачебного стажа) она возглавляет наркологическое отделение ЦГБ.
Подсудимая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. С середины декабря 2020 года — после возбуждения уголовного дела — Светлана Емельянова уходила на длительный больничный и появилась на работе только весной 2021-го. Поскольку свидетелей как защиты, так и обвинения много (в том числе люди, заплатившие за справки), процесс обещает быть долгим.