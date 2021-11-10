«Как можно прожить, разве что не умереть от голода»: Житель Бердска в шоке от нищенской зарплаты в 15 000 рублей

У каждого из нас есть свой триггер: на имена, ситуации или обстоятельства, у Андрея (имя изменено - прим. редакции) - жителя Бердска триггер - зарплата. Вот такое сообщение пришло в редакцию «Курьер.Среда»:
- Почему правительство не пересмотрит нищенскую оплату труда обслуживающего персонала школ, интернатов, детских садов? Ведь в эти учреждения поваров с трудом находят, в дворники вообще никто не идёт. Эти вспомогательные работники, между прочим, обслуживают подрастающие поколения России. Такое отношение к их труду - реальный позор государства.
Если брать официальные данные от Росстата, то средняя зарплата в России составляет 48 000 рублей, а у нашего героя - почти в три раза меньше. В беседе с журналистом «Курьер.Среда» мужчина рассказал свою историю, как сибиряку приходится выживать с зарплатой в 15 000 рублей.
- Я работаю в саду по комплексному обслуживанию за 15 000 рублей. Я вообще говорю обо всех, как можно прожить, разве что не умереть от голода. Почему такие нищие зарплаты, нельзя купить ни вещи, ни отложить. Только выживать. Я написал это сообщение, единственное в чем была цель, это узнать, почему такие деньги нам платят за наш труд. Когда была пандемия, я на бирже стоял, были выплаты около 14 000 рублей в первый раз, потом по 6 000 и потом еще меньше, потом по 5 000, потом 4 000 рублей, - рассказал бердчанин.
В беседе с «Курьер.Среда» один из экспертов Глеб Самохвалов назвал основные причины такой ситуации на рынке труда.
- Конечно, проблема - низкий уровень доходов - одна на все регионы. Поэтому можно назвать основные причины: высокий процент по кредитам и производительность труда. Еще налоги - отдельная боль для работодателей, ведь сейчас каждый сам «зарабатывает» на пенсию. Считаю, что пока система не отлажена, но есть все шансы выйти на уровень развитых стран в доходах, - поделился эксперт Глеб Самохвалов 10 ноября.
Напомним, президент России Владимир Путин в феврале 2021 года спросил у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, какая средняя зарплата по региону. Пор словам главы региона, средняя оплата труда в Новосибирске равна 39 000 рублей. путин засмеялся.
Тогда старший научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН Анастасия Проскурина пожаловалась Владимиру Путину на низкую зарплату ученых.
- Где деньги-то? Если вы говорите, что у вас 200% от среднего по региону?, - сказал Путин и велел министрам решить вопрос с зарплатами ученым не только в Новосибирской области, но и в по всей стране.
Зарплата до сих пор не выросла.