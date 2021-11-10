В Новосибирске таможенники нашли китайские отмычки в посылках

В Новосибирске работники почтового таможенного поста обнаружили в посылках из Китая целый набор для вскрытия замков. Изделия были обнаружены с помощью рентгеновского аппарата. Также сотрудники правопорядка уже успели провести экспертизу найденных сооружений, сообщается в пресс-службе Сибирского таможенного управления.
Сейчас изъяты пять комплектов отмычек. Сотрудники таможенной службы решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении человека, которому посылка должна была приехать. Его могут обвинить в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. А сами приспособления относятся к манипуляционным инструментам для вскрытия замков и к специальным техническим средствам для негласного проникновения и обследования помещений, транспортных средств и других объектов.
Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» сообщала, что в Якутске сожитель матери убил ее 2-летнего ребенка. Тело малыша было обнаружено в квартире, из которой злоумышленник сразу скрылся. Чуть позднее его задержали сотрудники полиции, известно, что обвиняемый был неоднократно судим. Уголовное дело возбуждено также и в отношении надзорных органов за то, что не смогли уследить за неблагополучной семьей.