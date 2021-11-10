Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
10.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Новосибирске таможенники нашли китайские отмычки в посылках

8:42:5711/10/2021
0

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отмычки из Китая пытались завести в Россию. Фото: Pixabay.com

В Новосибирске работники почтового таможенного поста обнаружили в посылках из Китая целый набор для вскрытия замков. Изделия были обнаружены с помощью рентгеновского аппарата. Также сотрудники правопорядка уже успели провести экспертизу найденных сооружений, сообщается в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Сейчас изъяты пять комплектов отмычек. Сотрудники таможенной службы решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении человека, которому посылка должна была приехать. Его могут обвинить в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. А сами приспособления относятся к манипуляционным инструментам для вскрытия замков и к специальным техническим средствам для негласного проникновения и обследования помещений, транспортных средств и других объектов.

Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» сообщала, что в Якутске сожитель матери убил ее 2-летнего ребенка. Тело малыша было обнаружено в квартире, из которой злоумышленник сразу скрылся. Чуть позднее его задержали сотрудники полиции, известно, что обвиняемый был неоднократно судим. Уголовное дело возбуждено также и в отношении надзорных органов за то, что не смогли уследить за неблагополучной семьей.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
находкавзломпроникновениевскрытиеОтмычки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Зачем заказчику могли понадобиться такие изделия?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

В Новосибирской области с 21 ноября будут отстранены от работы сотрудники без прививки от коронавируса2
Магнитная буря 10 ноября 2021: временное затишье космической погоды, как долго продержится такая обстановка?1
Три категорических запрета на день памяти святой Параскевы: приметы и традиции дня. История жизни великой мученицы, хранительницы домашнего очага
В Бердске поставлен новый рекорд по числу новых заболевших коронавирусом 10 ноября3

Последние новости

Австралиец смог спастись из пасти крокодила с помощью ножа
8:15:11 11/10/2021
Австралиец смог спастись из пасти крокодила с помощью ножа
БердскВ суд Бердска не приходят свидетели по громкому делу о присвоении 420 тыс. рублей за справки от психиатра завнаркологией ЦГБ Светланы Емельяновой
8:14:07 11/10/2021
В суд Бердска не приходят свидетели по громкому делу о присвоении 420 тыс. рублей за справки от психиатра завнаркологией ЦГБ Светланы Емельяновой
В Санкт-Петербурге курьер устроил стрельбу из окна автомобиля
8:01:18 11/10/2021
В Санкт-Петербурге курьер устроил стрельбу из окна автомобиля
Почему в зеркальную ноябрьскую дату «11.11. 2021» нужно загадать самое заветно желание и почему в этот день люди встречают свою любовь
8:00:06 11/10/2021
Почему в зеркальную ноябрьскую дату «11.11. 2021» нужно загадать самое заветно желание и почему в этот день люди встречают свою любовь
БердскВ Бердске под суд попала вахтер школы №1. Она не хотела возвращать найденный телефон ребенку
7:57:32 11/10/2021
В Бердске под суд попала вахтер школы №1. Она не хотела возвращать найденный телефон ребенку
Солнце закрыло огромнейшее пятно AR2895: Землян атаковала сильная и редкая магнитная буря за последние четыре года
7:50:33 11/10/2021
Солнце закрыло огромнейшее пятно AR2895: Землян атаковала сильная и редкая магнитная буря за последние четыре года
В Новосибирске отпустили из СИЗО обвиняемого в похищении 25-и человек из реабилитационного центра
7:19:41 11/10/2021
В Новосибирске отпустили из СИЗО обвиняемого в похищении 25-и человек из реабилитационного центра
В Якутске сожитель матери убил ее 2-летнего сына
7:08:16 11/10/2021
В Якутске сожитель матери убил ее 2-летнего сына
Прогноз астролога Александра Зараева на 2022 год: что ждет Россию и другие страны в третий год пандемии
7:00:20 11/10/2021
Прогноз астролога Александра Зараева на 2022 год: что ждет Россию и другие страны в третий год пандемии
Во Владивостоке женщина смогла убежать от 2-х напавших на нее медведей
6:56:26 11/10/2021
Во Владивостоке женщина смогла убежать от 2-х напавших на нее медведей