Синоптики назвали последний день с плюсовой температурой в Новосибирске и Бердске

В Новосибирске 10 ноября ожидается температура воздуха +3 градуса и сильный ветер, осадков не будет. Прогнозы синоптиков сообщают, что 12 ноября стоит ожидать похолоданий. В последний рабочий день текущей недели температура воздуха будет -3, -4 градуса. Сообщается, что в понедельник температура воздуха опустится до -10 градусов.
Также синоптики выяснили, какой день в ноябре станет самым холодным. Предварительно, 19 ноября за окнами квартир будет -23 градуса днем и -25 ночью. В конце месяца морозы утихнут, плюсовая погода вернется в последний раз. А самым теплым днем последнего месяца осени будет 11 ноября. Градусники термометров покажут отметку 0 градусов ночью и +2 днем с выпадением мокрого снега.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что в Новосибирске отпустили из СИЗО обвиняемого в похищении 25-и человек. Его отпустили под домашний арест. Мужчина вместе со своими сообщниками принудительно удерживал зависимых от алкоголя и наркотических средств граждан, чтобы излечить их.