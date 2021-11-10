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В новосибирской школе первоклассники получили ожоги глаз после включения кварцевого аппарата

9:06:3411/10/2021
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У детей адские боли и течет гной из глаз.

Школьники получили многочисленные ожоги глаз и кожи лица. Фото: Pexels.com

В Новосибирске 9 ноября в школе № 175, которая находится по улице Титова, 43/2 школьники и учительница получили многочисленные ожоги глаз и кожи лица из-за аппарата кварцевания. Сообщается, что аппарат в класс принесла уборщица, в кабинете находились учащиеся 1-го класса и учительница. Женщина включила прибор, сообщает Telegram-канал "Инцидент Новосибирск".

В итоге учительница и первоклассники получили ожоги глаз и кожи лица. После того, как дети вернулись домой, большинству из них понадобилась медицинская помощь, из-за чего родители вызвали "скорую".

– У некоторых детей ожоги были тяжелой степени, которые не смогли диагностировать даже в областной клинике. Из симптомов: гной, сильные боли, воспаление. Возможный коньюктивит. Капли, которые были выписаны детям, помогают только временно, боли снова возвращаются к детям, – рассказывает подписчик канала.

Также сообщается, что делом заинтересовалась уполномоченная по правам ребенка по региону. Сейчас ведутся проверки.

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школаожогиглазаКварц.
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