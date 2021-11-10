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Новый рекорд смертей от коронавируса зафиксирован в России за последние сутки

9:25:1011/10/2021
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В России за сутки было выявлено 38 058 случаев заражения коронавиурсом.

В Москве количество заражений коронавирусом снизилось. Фото: Pixabay.com

Согласно новым данным по статистике коронавируса, за 24 часа в России было зафиксировано 38 058 новых случаев заражения COVID-19. Скончались за те же сутки 1 239 пациентов с положительными результатами ПЦР-тестов. А выздороветь удалось 34 565 людям, у которых был диагностирован ковид. В Москве показатель упал. Там за сутки заразились на 1 360 человек меньше, чем за день да этого. Новых зараженных в столице было 3 927. А в столичном регионе выявлено 2 649 новых случаев заражения.

Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» писала, что в Новосибирской области с 21 ноября начнут отстранять от работы граждан, которые не прошли вакцинацию от коронавируса. Соответствующий указ подписал главный санитарный врач региона. Рабочие, которые подлежат обязательной вакцинации, но не стали прививаться также будут переводиться на удаленный формат работы.

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смертностькоронавирусКовидВакцинация.
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