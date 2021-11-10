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В Бердске из-за введения коронавирусного QR-кода инвалида I группы Евгения Скулкина не пустят на соревнования по плаванию в санатории «Рассвет»

10:23:0111/10/2021,Алина Бурова
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Руководство санатория, при котором расположен бассейн, ориентируется на постановление губернатора Травникова. Мать спортсмена утверждает, что в этом документе нет подписи Андрея Александровича и он не имеет юридической силы. По мнению матери, права сына нарушаются, как минимум, по четырем статьям.

Соревнования у молодого человека были назначены на 13 ноября. Фото: "Курьер.Среда"
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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В Бердске из-за введения QR-кода 22-летний инвалид I группы Евгений Скулкин останется без соревнований по плаванию.

Как рассказала «Курьер.Среда» мама спортсмена Татьяна, бассейн «Рассвет» для ее ребенка представляется единственной возможностью для реабилитации. Плаванием молодой человек занимается четыре года. Занимаясь на воде, ему становится легче и организм активизируется на полноценную работу. Евгений за время своего увлечения уже получил три медали. Юношу стали приглашать на соревнования, ближайшие из которых должны были состояться 13 ноября, но сегодня он услышал то, что его знатно огорчило.

- Нам сказали, что в пятницу вход на территорию «Рассвета» будет осуществляться по QR-кодам и нас не пустят. Администратор бассейна заявила, что они опираются на постановление Губернатора Травникова, но в нем нет даже подписи. Соответственно, я считаю, что в нем нет и юридической силы. Происходит полное ограничение моих прав и прав моего ребенка. Сын у меня много лет на медотводе. Я посмотрела законы и увидела, что имею полное право не показывать справку о медотводе в силу закона «О неразглашении медицинской тайны». Нарушаются права, как минимум, по четырем статьям, начиная административными, заканчивая конституционными,- произнесла Татьяна 10 ноября.

Дозвониться напрямую до бассейна «Рассвет» «Курьер.Среда» не удалось. Редакция обратилась за комментарием к директору санатория «Рассвет» Руслану Полищук. Руководитель подтвердил, планируемый вход с 12 ноября по QR-кодам. Как отметил руководитель, вопрос об исключении среди правил стоит адресовать главному санитарному врачу региона.

- Спа-центры, фитнес-центры входили в это постановление губернатора. Так как бассейн у нас при санатории, то, естественно, нужно предоставить или ПЦР-тест, или QR-код, или справку о том, что человек переболел полгода назад, - изрек Руслан Полищук.

К слову, 100 человек или более будут присутствовать на соревнованиях по плаванию Роману Полищук неизвестно. Примечательно, что QR-код требуется в тех общественных местах, где массовость составляет более 100 человек. При этом торговые центры Новосибирска и Бердска работают без ограничительных мер.

Напомним, ранее Андрей Травников заявлял, что меры с QR-кодам вводятся из-за того, что в регионе тяжелая ситуация с коронавирусом. Правительство области надеется, что с новыми ограничительными мерами ситуация станет лучше.

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