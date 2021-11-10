Под Нижним Новгородом многодетного отца избили и насмерть переехали автомобилем

Под Нижним Новгородом мужчину избили толпой перед тем, его переехал автомобиль. Все случилось 7 ноября в Павлове. Там на Аллее Ильича пьяная женщина находилась за рулем машины Great Wall, она совершила наезд на мужчину, который лежал на проезжей части. Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия.
По официальным данным сотрудников ГИБДД, женщина, управлявшая автомобилем, находилась в состоянии алкогольного опьянения, а прав у нее не было. Недалеко от дороги, на которой случился наезд, находятся два кафе. По камерам видеонаблюдения удалось установить, что за несколько минут до смерти мужчины, его избила толпа из 4-5 человек. Злоумышленники нанесли ему несколько ударов ногами, пока тот находился в лежачем положении, после чего пострадавшего переехал автомобиль.
Друг погибшего сообщил, что в ту ночь компания нетрезвых молодых людей вступила с ними в конфликт. Парни хотели разойтись мирно, но толпа была настроена агрессивно. Сначала злоумышленники избили друга погибшего. Он получил травму носа, сотрясение мозга и частичную потерю памяти. Погибший заступился за товарища, за что также был избит. А женщина, отдыхавшая с компанией в тот вечер, села за руль чужого авто и переехала пострадавшего.
Родственник умершего заявляют, что похороны уже прошли, а сотрудники полиции до сих пор не завели уголовное дело на злоумышленников. А По документам инцидент числится, как случайное ДТП. В расположении семьи находятся кадры с камер видеонаблюдения, которые твердят об обратном.