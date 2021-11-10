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Гицбург заявил, что вакцинация от коронавируса в России должна быть обязательной

10:30:2611/10/2021
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Ученый считает, что вакцину нужно внести в национальный календарь прививок.

Вакцинация может стать обязательной на территории России. Фото: Pixabay.com

Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцину от COVID-19 нужно включить в национальный календарь прививок и сделать обязательной для граждан страны. Также он считает, что пандемия ковида кончится только тогда, когда 70-75% человечества земли вакцинируется.

– Чтобы достичь таких результатов, нам необходимо ввести вакцины в национальный календарь прививок, – считает Гицбург.

А избежать новой волны пандемии, по мнению Гицбурга, можно только приучив младшее поколение к тому, что вакцинация – обязательная процедура для взрослых и детей. Такое высказывание директор НИЦ обосновал тем, что невакцинированные граждане вредят не только себе, но и своим близким и вообще окружающим их людям.

Во вторник 9 ноября сообщалось, что обязательную вакцинацию для лиц, достигших 60-летнего возраста ввели в Санкт-Петербурге. Также в регионе обязаны поставить прививку от коронавируса люди, имеющие хронические заболевания. Такое постановление выпустил главный санитарный врача, руководитель управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталья Башкетова.

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