В России могут ввести QR-коды в самолетах и поездах

В России правительство обсуждает введение QR-кодов для пассажиров самолетов и поездов. Сообщается, что сейчас власти занимаются изучением технических шансов на введение QR-кодов о вакцинации от коронавируса на средствах передвижения. Вероятно, такие меры будут приняты в случае, если ситуации с распространением ковида станет хуже. Также сейчас ведется сбор предложений и идей от федеральных структур по данному поводу. Он продлится до 15 ноября.
А ввести режим QR-кодов могут уже после январских праздников 2022 года. Начать тестирование таких мер планируется с самолетов, так как у поездов дальнего следования много длительных остановок, но есть и короткие. Не всегда проверяющий органы успеют выявить наличие QR-кодов у всех пассажиров.
Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» писала, что в России был выявлен новый рекорд по смертности от ковида за сутки – 1 239 скончались за 24 часа. А заражений за тот же промежуток времени было выявлено 38 058 случаев.