11 ноября – День экономиста в России: шикарные открытки и душевные слова всем экономистам в профессиональный праздник

Ценные специалисты —
Наши все экономисты.
Пожелаем им здоровья,
Жить так весело, с любовью.
Чтоб подсчеты — без ошибок,
Каждый день — полон улыбок,
Чтоб родные помогали,
На работе уважали,
Чтоб друзья всегда ценили,
В коллективе чтоб любили,
Все мечты всегда сбывались,
Чтоб зарплата повышалась,
Чтобы люди к вам тянулись,
А удача — улыбнулась.
Дружно вас поздравим, быстро
Скажем: «С Днем экономиста»!
Сегодня слава и почет
Тем, чья профессия — учет:
Расчет, прогноз, перерасчет,
Вопросов денежных подсчет.
Экономист в цене всегда,
Он нужен людям как вода:
Бюджет в порядок приведет,
От лишних трат убережет.
Хочу вам счастья пожелать
И чтобы было, что считать.
Улыбок больше, теплых слов,
Чтоб окружала вас любовь.
Желаю в День экономиста,
Чтоб точно все сошлись подсчёты,
Была зарплата крупной, чистой,
И позитив несла работа!
И коллектив пусть будет дружным, Как будто бы семья родная, И всё, что тебе очень нужно, Пусть щедро жизнь предоставляет!
Стихи: Поздравок
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