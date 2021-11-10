Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
10.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

11 ноября – День экономиста в России: шикарные открытки и душевные слова всем экономистам в профессиональный праздник

2:15:5011/10/2021
0

Один из государственных профессиональных праздников — это День экономиста, 11 ноября. До 2015 года отмечался в разные даты, но теперь закреплён на официальном уровне.

День экономиста в России

Ценные специалисты —
Наши все экономисты.
Пожелаем им здоровья,
Жить так весело, с любовью.
Чтоб подсчеты — без ошибок,
Каждый день — полон улыбок,
Чтоб родные помогали,
На работе уважали,
Чтоб друзья всегда ценили,
В коллективе чтоб любили,
Все мечты всегда сбывались,
Чтоб зарплата повышалась,
Чтобы люди к вам тянулись,
А удача — улыбнулась.
Дружно вас поздравим, быстро
Скажем: «С Днем экономиста»!

День экономиста в России

Сегодня слава и почет
Тем, чья профессия — учет:
Расчет, прогноз, перерасчет,
Вопросов денежных подсчет.

Экономист в цене всегда,
Он нужен людям как вода:
Бюджет в порядок приведет,
От лишних трат убережет.

Хочу вам счастья пожелать
И чтобы было, что считать.
Улыбок больше, теплых слов,
Чтоб окружала вас любовь.

День экономиста в России

Желаю в День экономиста,
Чтоб точно все сошлись подсчёты,
Была зарплата крупной, чистой,
И позитив несла работа!

И коллектив пусть будет дружным, Как будто бы семья родная, И всё, что тебе очень нужно, Пусть щедро жизнь предоставляет!

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиДень экономиста
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

11 ноября – День экономиста в России: шикарные открытки и душевные слова всем экономистам в профессиональный праздник
2:15:50 11/10/2021
11 ноября – День экономиста в России: шикарные открытки и душевные слова всем экономистам в профессиональный праздник
Известная актриса Елена Сафонова попала в больницу с переломами после ДТП в центре Москвы. Она сама вела Hyundai
2:01:19 11/10/2021
Известная актриса Елена Сафонова попала в больницу с переломами после ДТП в центре Москвы. Она сама вела Hyundai
Смешные имена для девочек: не называйте так, если не хотите испортить девочке жизнь
2:00:35 11/10/2021
Смешные имена для девочек: не называйте так, если не хотите испортить девочке жизнь
Половина таксистов в Москве являются иностранцами без российских водительских прав
1:42:16 11/10/2021
Половина таксистов в Москве являются иностранцами без российских водительских прав
Голикова доложила Путину тревожные цифры по росту числа смертей от коронавируса в России
1:30:30 11/10/2021
Голикова доложила Путину тревожные цифры по росту числа смертей от коронавируса в России
В Новосибирске огромная очередь из-за QR-кодов выстроилась на концерт юмориста Максима Галкина
1:08:05 11/10/2021
В Новосибирске огромная очередь из-за QR-кодов выстроилась на концерт юмориста Максима Галкина
Новогодние школьные каникулы-2022: какие даты утвердило Миобрнауки. Может ли быть перенос из-за пандемии
1:00:22 11/10/2021
Новогодние школьные каникулы-2022: какие даты утвердило Миобрнауки. Может ли быть перенос из-за пандемии
Матвиенко допускает введение более строгих ограничений в регионах из-за коронавируса
12:46:37 11/10/2021
Матвиенко допускает введение более строгих ограничений в регионах из-за коронавируса
Арестованным за шпионаж в пользу Украины оказался бывший мэр крымского Симеиза. Ему грозит до 20 лет тюрьмы
12:27:13 11/10/2021
Арестованным за шпионаж в пользу Украины оказался бывший мэр крымского Симеиза. Ему грозит до 20 лет тюрьмы
Глава Минздрава пригрозил врачам-антипрививочникам уголовной ответственностью
12:14:02 11/10/2021
Глава Минздрава пригрозил врачам-антипрививочникам уголовной ответственностью