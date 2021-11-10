В Новосибирске объявили сбор крови для получившего ножевое ранение у входа в метро подростка.

В Новосибирске родственники 17-летнего подростка, которого ранили ножом у входа в метро «Площадь Маркса», объявили о сборе крови для пострадавшего. Парень лежит в реанимации. Врачи осуществляют переливание крови для пациента. Желающие стать донорами могут придти в Новосибирский клинический центр крови по адресу Серафимовича, 2/1. Медучреждение работает с 08:00 до 12:00.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что в Новосибирске юноша заступился за свою девушка и получил ножевое ранение. Пострадавшего госпитализировали врачи, а нападавшего задержали сотрудники полиции. Сообщается, что молодому человеку были нанесены ранения в шею и поясницу. Он пытался защитить свою девушку от нападавшего на нее мужчину.