Чудные поздравления для всех стройняшек в День фитнеса 11 ноября: и добрые слова всем фитнес-тренерам

Гремит праздник спорта, мира, здоровья, развития,
Ты, мой друг, спортом займись всенепременно!
Чтобы и дух твой внутренний, и твое тело,
Всегда ощущали себя превосходно, отменно.
Чтобы был всегда в тебе азарт и тонус,
Ведь внутри тебя потенциал находится большой,
Так, что желаю тебе спорт полюбить,
Не просто мозгом, а прямо всей своей душой!
Лично я, топлю за здоровый образ жизни,
Чтобы тело мое было здоровым всегда,
Поэтому, я поборол плохие привычки,
И выбросил из жизни их своей навсегда.
И тебе желаю, пусть энергия придет,
И используется лишь на свершения благие,
А впереди пусть мир тебя прекрасный ждет,
И денег карманы пухлые и тугие.
Ты всей душою спорт здоровый полюби,
И с каждым днем ты телом своим развивайся,
Ты другим людям добро и улыбки дари,
И от чужих бед никогда в сторонке не оставайся.
Я тебе различных достижений пожелаю,
И чтоб была полна жизнь яркими событиями,
С праздником спорта международным поздравляю,
И желаю тебе беспрестанного развития!
Стихи: Поздравик
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