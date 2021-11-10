Первоклассники получили ожоги глаз в школе Новосибирска из-за кварцевой лампы

В новосибирской школе, расположенной в Ленинском районе, первоклассники получили ожоги глаз.
В управлении СК по региону 10 ноября сообщили, что начата доследственная проверка происшествия.
Ранее в СМИ была опубликована информация, что ученики первого класса стали жаловаться на резь и боль в глазах. Оказалось, что они получили ожоги из-за включенной в помещении кварцевой лампы.
- По данному факту следственным отделом по Ленинскому району Новосибирск организовано проведение доследственной проверки по ст. 238 УК РФ. Следователями проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются причины и условия инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в региональном СК.