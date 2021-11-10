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Власти Новосибирской области расширили список подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса работников

11:19:0811/10/2021
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Сотрудники гостиниц и курьеры должны быть привиты по распоряжению главного санитарного врача региона.

Прививки сделают большее число граждан - список профессий расширен. Фото: Минздрав Новосибирской области
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В Новосибирской области  расширен перечень сотрудников из сфер деятельности, которые должны быть привиты в обязательном порядке, если нет медотвода. Среди тех, кто должен быть привит от коронавируса появились сотрудники гостиниц и курьеры. Об этом стало известно 10 ноября из сообщения пресс-службы регионального правительства.

- Документ вносит изменение в ранее принятое постановление главного санитарного врача Новосибирской области "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан в Новосибирской области по эпидемическим показаниям" от 12 октября 2021 года. В постановлении обозначены дополнительные профессиональные категории, на которые распространяется принцип обязательной иммунизации от COVID-19. К ним относятся граждане, осуществляющие деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы, общежития, хостелы) и доставку населению продовольственных, непродовольственных товаров, продукции общественного питания, - говорится в сообщении.

Постановление гласит, что крайний срок для введения первого компонента препарата от ковида — 17 декабря 2021 года. При этом до 17 января 2022 году сотрудники гостиниц, хостелов и общежитий, а также курьеры  доставщики, должны закончить вакцинироваться полностью. В случае отказа сотрудника делать прививку, он должен быть отстранен от работы или переведен в онлайн-режим.

В Новосибирской области ситуация с распространением коронавируса остается сложной. Ежедневно заражается не менее 400 человек. В региональном Роспотребнадзоре отметили, что за период нерабочих дней в регионе снизился темп заражения ковидом. В Новосибирской области очень низкий показатель вакцинированных граждан, по последним данным привились не более 28,7% жителей.

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прививкаобязательнаяВакцинация.
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