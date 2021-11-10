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После новых публикаций о пытках заключенных в колониях во ФСИН начались проверки, заявили в Кремле

11:57:1111/10/2021
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Дмитрий Песков отметил, что о результатах проверок пока говорить нечего, так как они только начались.

Дмитрий Песков рассказал, что Путин в курсе публикаций о пытках в российских колониях. Фото: Кремлин.ру

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что после новых публикаций видео с изнасилованиями и пытками в российских колониях начаты проверки.

При этом Песков отметил, что результаты будут позже, работа только начата в этом направлении и говорить о результатах  пока рано.

- Система отреагировала, — подчеркнул Песков, добавив, что новая информация также будет рассматриваться.

Глава государства Владимир Путин в курсе ситуации с расследованием, однако он не рассматривает каждый опубликованный эпизод, так как этим должны заниматься контролирующие органы,  отметил Дмитрий Песков.

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проверкипыткиизнасилованияколонииФСИНВладимир ПутинДмитрий Песков
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