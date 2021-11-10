После новых публикаций о пытках заключенных в колониях во ФСИН начались проверки, заявили в Кремле

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что после новых публикаций видео с изнасилованиями и пытками в российских колониях начаты проверки.
При этом Песков отметил, что результаты будут позже, работа только начата в этом направлении и говорить о результатах пока рано.
- Система отреагировала, — подчеркнул Песков, добавив, что новая информация также будет рассматриваться.
Глава государства Владимир Путин в курсе ситуации с расследованием, однако он не рассматривает каждый опубликованный эпизод, так как этим должны заниматься контролирующие органы, отметил Дмитрий Песков.