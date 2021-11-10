Глава Минздрава пригрозил врачам-антипрививочникам уголовной ответственностью

Выступающих против вакцинации от коронавируса медиков могут привлечь к уголовной ответственности. Такое заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Есть несколько путей, в том числе и в уголовном законодательстве есть статьи, которые могут быть применены к тем, кто... сам создает угрозу. Не надо быть сегодня пророком, мы же видим, когда медицинские работники-антиваксеры заболели", - цитирует Мурашко выступление на комитете Госдумы "Интерфакс".
По словам главы Минздрава, он не призывает "к каким-то резким движениям", однако считает, что "медики должны быть более продвинутыми".
Мурашко уверен, что в условиях масштабной борьбы с коронавирусной инфекцией нужно иметь принципиально жесткую позицию - "эта жесткая позиция должна быть в вакцинации населения".
Министр привел пример: в Сингапуре не оказывают медпомощь людям без прививки.
"Мы не говорим сейчас об этом, но решения вот какие возникают. Убедить, подтолкнуть принять решение, нужно защитить жизни и здоровье граждан. Если даже человек сейчас в чем-то сомневается, не понимает чего-то, для этого медицинские работники должны это сделать, объяснить", - высказался чиновник.
В России первый компонент вакцины от коронавируса ввели свыше 62 млн россиян. Это 53% взрослого населения, что еще далеко до коллективного иммунитета в 80%.