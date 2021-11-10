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Глава Минздрава пригрозил врачам-антипрививочникам уголовной ответственностью

12:14:0211/10/2021
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По словам Мурашко, он не призывает "к каким-то резким движениям", однако считает, что "медики должны быть более продвинутыми".

Мурашко напомнил о возможности привлекать врачей-антиваксеров к ответственности. Фото: Кремлин.ру
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Выступающих против вакцинации от коронавируса медиков могут привлечь к уголовной ответственности. Такое заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Есть несколько путей, в том числе и в уголовном законодательстве есть статьи, которые могут быть применены к тем, кто... сам создает угрозу. Не надо быть сегодня пророком, мы же видим, когда медицинские работники-антиваксеры заболели", - цитирует Мурашко выступление на комитете Госдумы  "Интерфакс".

По словам главы Минздрава, он не призывает "к каким-то резким движениям", однако считает, что "медики должны быть более продвинутыми".

Мурашко уверен, что в условиях масштабной борьбы с коронавирусной инфекцией нужно иметь принципиально жесткую позицию - "эта жесткая позиция должна быть в вакцинации населения".

Министр привел пример: в Сингапуре не оказывают медпомощь людям без прививки.

"Мы не говорим сейчас об этом, но решения вот какие возникают. Убедить, подтолкнуть принять решение, нужно защитить жизни и здоровье граждан. Если даже человек сейчас в чем-то сомневается, не понимает чего-то, для этого медицинские работники должны это сделать, объяснить", - высказался чиновник.

В России первый компонент вакцины от коронавируса ввели свыше 62 млн россиян. Это 53% взрослого населения, что еще далеко до коллективного иммунитета в 80%.

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иммунитеткоронавирусВакцинация.Михаил Мурашко
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Почему медики отказываются от прививок?

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