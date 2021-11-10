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Арестованным за шпионаж в пользу Украины оказался бывший мэр крымского Симеиза. Ему грозит до 20 лет тюрьмы

12:27:1311/10/2021
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Накануне ареста Юрий Ломенко был освобожден с поста депутата Ялтинского городского совета второго созыва по собственному желанию.

Крымский депутат оказался украинским шпионом. Фото: Скриншот

Арестованным по подозрению в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины (СБУ) жителем Ялты оказался депутат Ялтинского городского совета второго созыва Юрий Ломенко. Об этом сообщает издание "Крыминформ".

Как уточнили в издании, 8 ноября состоялось внеочередное заседание горсовета, на котором Ломенко был освобожден от полномочий по собственному желанию.

Ранее в ФСБ заявили, что в период с 2017 по 2018 годы некий житель Ялты собирал информацию и передавал ее по заданию спецслужб Украины. Шпиона интересовали сведения, составляющие гостайну, среди которой были данные о сотрудниках ФСБ.

Ломенко подозревается в государственной измене в форме шпионажа, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он может быть приговорен к заключению сроком от 12 до 20 лет.

Ранее Юрий Ломенко занимал пост мэра курортного поселка Симеиз, он был назначен в то время, когда на полуострове была украинская власть, пишет РЕН ТВ.

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шпионажгостайнапередача данныхФСБЮрий Ломенко
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