Половина таксистов в Москве являются иностранцами без российских водительских прав

Почти половина (около 40 процентов) таксистов в Москве — иностранцы с национальными правами, выданными им на родине. Об этом «Российской газете» заявил глава Центра компетенций АНО «Международный евразийский форум "Такси"» Станислав Швагерус.
Как отметил Швагерус, таксисты-иностранцы предоставляют свои права, а проверить их подлинность практически невозможно, при этом специалист отмечает, что в наше время купить поддельный иностранный документ не представляет сложности и многие так и поступают.
- Минэкономразвития предлагает не только обмениваться данными о правах, но и сделать едиными требования к подготовке водителей. Сейчас приезжает мигрант в Москву, садится за руль, и он таксист уже, людей возит. А чему учили его на родине, и насколько это соответствует российским реалиям — неизвестно, — пояснил Швагерус.
Татьяна Шутылева, возглавляющая Межрегиональную ассоциацию автошкол, заявляет, что подход к водителям-иностранцам должен быть комплексным. Она считает, что есть необходимость принять единые требования ко всем водителям и они должны сдавать экзамен на право управлением транспортным средством на территории России.
Шутылева отметила, что на создание такого алгоритма действий уйдут годы.