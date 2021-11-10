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Половина таксистов в Москве являются иностранцами без российских водительских прав

1:42:1611/10/2021
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Подлинность документов, выданных за границей, проверить в России практически невозможно.

Таксисты-иностранцы должны сдавать единый экзамен в России - считает специалист. Фото: Pxfuel

Почти половина (около 40 процентов) таксистов в Москве — иностранцы с национальными правами, выданными им на родине. Об этом «Российской газете» заявил глава Центра компетенций АНО «Международный евразийский форум "Такси"» Станислав Швагерус.

Как отметил Швагерус, таксисты-иностранцы предоставляют свои права, а проверить их подлинность практически невозможно, при этом специалист отмечает, что в наше время купить поддельный иностранный документ не представляет сложности и многие так и поступают.

- Минэкономразвития предлагает не только обмениваться данными о правах, но и сделать едиными требования к подготовке водителей. Сейчас приезжает мигрант в Москву, садится за руль, и он таксист уже, людей возит. А чему учили его на родине, и насколько это соответствует российским реалиям — неизвестно, — пояснил Швагерус.

Татьяна Шутылева, возглавляющая Межрегиональную ассоциацию автошкол, заявляет, что подход к водителям-иностранцам должен быть комплексным. Она считает, что есть необходимость принять единые требования ко всем водителям и они должны сдавать экзамен на право управлением транспортным средством на территории России.

Шутылева отметила, что на создание такого алгоритма действий уйдут годы.

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праваиностранцытаксисты
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