Матвиенко допускает введение более строгих ограничений в регионах из-за коронавируса

В ряде субъектов РФ могут быть введены более строгие ограничительные меры по отдельным слоям населения в связи с коронавирусом, заявила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко 10 ноября.
Она считает, что ситуация в стране остается сложной, поэтому расслабляться преждевременно:
-Надо продолжать всем соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, нужно продолжать вакцинацию, чтобы достичь 80% вакцинированных... Возможно в ряде регионов принятие и дополнительных, более строгих мер по отдельным категориям граждан, опять-таки ссылаясь на мнение ученых, на мнение специалистов. Такая тщательнейшая работа ведется на федеральном уровне правительством в рамках оперативного штаба. Ежедневно информация поступает президенту, он в курсе ситуации.
Во вторник эта тема обсуждалась на заседании Совета безопасности.
-Возможны и на федеральном уровне некие решения для того, чтобы ситуацию улучшить. Хочу заверить, что вопрос под контролем президента, правительства,Федерального Собрания. Но без сознательности граждан никакие управленческие решения не смогут быть эффективными, - указала председатель Совфеда.
Как сообщал "Курьер.Среда", в Новосибирской области с 12 ноября власти ужесточили ограничительные меры, запретив вход в точки общепита на территории региона без QR-кода. Кроме того, расширили список работников, которым полагается обязательная прививка от коронавируса.