В Новосибирске огромная очередь из-за QR-кодов выстроилась на концерт юмориста Максима Галкина

Огромная очередь выстроилась возле ДК Железнодорожников в Новосибирске перед концертом Максима Галкина. Видео опубликовано в группе АСТ-54 во Вконтакте.
Очередь, как видно на кадрах, уже достигла проезжей части. Хвост все увеличивался.
Проблемы с проходом в ДКЖ случились из-за проверки QR-кодов, без которых на концерты не пускают. Но процедура оказалось очень долгой.
В комментариях к видео пользователи посочувствовали тем, кто решит попасть на концерт в мороз.
Напомним, что QR-коды для массовых мероприятий сделали обязательными в Новосибирской области с 25 октября. А с 12 ноября без них не пустят в ресторан и кафе.