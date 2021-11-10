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В Новосибирске огромная очередь из-за QR-кодов выстроилась на концерт юмориста Максима Галкина

1:08:0511/10/2021
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Процедура проверки на входе в ДКЖ оказалась очень долгой.

Новосибирцы в очереди ждут входа на концерт. Фото: Служба эвакуации АСТ-54

Огромная очередь выстроилась возле ДК Железнодорожников в Новосибирске перед концертом Максима Галкина. Видео опубликовано в группе АСТ-54 во Вконтакте.

Очередь, как видно на кадрах, уже достигла проезжей части. Хвост все увеличивался.

Проблемы с проходом в ДКЖ случились из-за проверки QR-кодов, без которых на концерты не пускают. Но процедура оказалось очень долгой.

В комментариях к видео пользователи посочувствовали тем, кто решит попасть на концерт в мороз.

Напомним, что QR-коды для массовых мероприятий сделали обязательными в Новосибирской области с 25 октября. А с 12 ноября без них не пустят в ресторан и кафе.

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концертогромная очередьQR кодпроцедура
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