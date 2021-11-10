Известная актриса Елена Сафонова попала в больницу с переломами после ДТП в центре Москвы. Она сама вела Hyundai

Актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Елена Сафонова попала в аварию в центре Москвы, об этом сообщили в Telegram-канале «112».
Инцидент произошел на Проспекте Мира. На дороге столкнулись сразу три машины, среди которых был Hyundai. Именно в нем и находилась Елена Сафонова, получившая переломы ребер и надколенника. По информации СМИ, актриса сама находилась за рулем.
65-летняя актриса доставлена в больницу, кроме нее госпитализировали еще одного участника ДТП.
Сафонова известна по ролям советского и российского кинематографа. Первым фильмом, в котором она сыграла, стала кинолента, выпущенная в 1974 году – «Ищу мою судьбу». Потом были роли в «Зимней вишне», «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона», фильмах «Ветер с востока», «Воспоминания о Шерлоке Холмсе», сериалах «Сваты», «Журов» и в других кинопроектах.