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Звезда аргентинских сериалов и певица Наталья Орейро получила российский паспорт

2:45:4811/10/2021
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Новая россиянка принесла присягу гражданина России. Российское гражданство певице присвоил Владимир Путин.

Наталья Орейро стала россиянкой. Фото: Instagram/nataliaoreirosoy

Наталья Орейро стала россиянкой, не выезжая из Аргентины. Она принесла присягу гражданина РФ в российском посольстве в Буэнос-Айросе. Текст присяги актриса и певица произнесла на двух языках — сначала на русском, потом на испанском. После торжественной церемонии она поблагодарила всех.

- Большое спасибо! Я вас всех очень люблю в России, - сказала она позже по-русски.

Российское гражданство певице присвоил Владимир Путин. Вместе с Натальей гражданином стал и ее сын. Орейро поблагодарила всех россиян и назвала гражданство РФ большой честью.

В июне 2020 года певица и актриса из Аргентины сообщила, что оформляет гражданство России и подала документы. В 2001 года актриса, полюбившаяся россиянам по роли в сериале «Дикий ангел», впервые посетила далекую страну и полюбила ее, с тех пор каждый год она приезжала на гастроли и, наконец, приняла решение стать россиянкой.

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актрисазвездароссиянкаНаталия Орейро
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