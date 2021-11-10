Звезда аргентинских сериалов и певица Наталья Орейро получила российский паспорт

Наталья Орейро стала россиянкой, не выезжая из Аргентины. Она принесла присягу гражданина РФ в российском посольстве в Буэнос-Айросе. Текст присяги актриса и певица произнесла на двух языках — сначала на русском, потом на испанском. После торжественной церемонии она поблагодарила всех.
- Большое спасибо! Я вас всех очень люблю в России, - сказала она позже по-русски.
Российское гражданство певице присвоил Владимир Путин. Вместе с Натальей гражданином стал и ее сын. Орейро поблагодарила всех россиян и назвала гражданство РФ большой честью.
В июне 2020 года певица и актриса из Аргентины сообщила, что оформляет гражданство России и подала документы. В 2001 года актриса, полюбившаяся россиянам по роли в сериале «Дикий ангел», впервые посетила далекую страну и полюбила ее, с тех пор каждый год она приезжала на гастроли и, наконец, приняла решение стать россиянкой.