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Актер Александр Збруев рассказал о последних днях своей жены Валентины Малявиной: «Она была уже совсем слепая и жила в пансионате»

2:28:5211/10/2021
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Их любовь развивалась стремительно на глазах у театральной Москвы 1960-х годов. Но брак быстро рухнул, а судьба актрисы сложилась печально. Она скончалась 30 октября в пансионате для престарелых, будучи совсем слепой.

Одна из красивейших актрис советского кино закончила жизнь в пансионате для престарелых. Фото Скриншот
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Актриса Валентина Малявина была первой женой народного артиста РСФСР Александра Збруева. Он вспоминаето ней с теплотой.

«Она была прелестной актрисой, красивой, талантливой, но жизнь трагически сложилась. У нее от огромной радости, которую она испытывала в жизни, произошел такой перелом, когда она подала и падала в бесконечную яму, в какую-то пропасть… И жизнь закончилась трагически», — цитирует Збруева 5-tv.ru.

Закончила свою жизнь Малявина в доме престарелых, где прожила несколько лет. Она умерла 30 октября 2021 года. Однако известно о ее смерти стало только 10 ноября. Похоронили ее на Троекуровском кладбище.

«Она была уже совсем слепая и была в пансионате. За ней ухаживали, но это была уже не жизнь, а шло к тому, что все закончилось. Она обладала некоторыми болезнями. Но ей уже было 80 лет. Она в какой-то момент выпала из жизни и стала глубоким инвалидом, но была потрясающая, замечательная актриса», — поделился Збруев, отметив, что следил следил за жизнью своей первой супруги.

Малявина оставила заметный след в отечественном кинематографе, работала с Андреем Тарковским и Александром Кайдановским.

«Она не просто бросалась на какую-то работу, а всегда выбирала то, что ее волновала. Человек с позицией», — рассказал артист.

Их любовь развивалась быстро на глазах у театральной Москвы 1960-х годов. Брак был недолгим. Малявина сидела в тюрьме по обвинению в убийстве своего возлюбленного.

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актрисапансионаткладбищеслепаяАлександр ЗбруевВалентина Малявина
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