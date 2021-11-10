Актер Александр Збруев рассказал о последних днях своей жены Валентины Малявиной: «Она была уже совсем слепая и жила в пансионате»

Актриса Валентина Малявина была первой женой народного артиста РСФСР Александра Збруева. Он вспоминаето ней с теплотой.
«Она была прелестной актрисой, красивой, талантливой, но жизнь трагически сложилась. У нее от огромной радости, которую она испытывала в жизни, произошел такой перелом, когда она подала и падала в бесконечную яму, в какую-то пропасть… И жизнь закончилась трагически», — цитирует Збруева 5-tv.ru.
Закончила свою жизнь Малявина в доме престарелых, где прожила несколько лет. Она умерла 30 октября 2021 года. Однако известно о ее смерти стало только 10 ноября. Похоронили ее на Троекуровском кладбище.
«Она была уже совсем слепая и была в пансионате. За ней ухаживали, но это была уже не жизнь, а шло к тому, что все закончилось. Она обладала некоторыми болезнями. Но ей уже было 80 лет. Она в какой-то момент выпала из жизни и стала глубоким инвалидом, но была потрясающая, замечательная актриса», — поделился Збруев, отметив, что следил следил за жизнью своей первой супруги.
Малявина оставила заметный след в отечественном кинематографе, работала с Андреем Тарковским и Александром Кайдановским.
«Она не просто бросалась на какую-то работу, а всегда выбирала то, что ее волновала. Человек с позицией», — рассказал артист.
Их любовь развивалась быстро на глазах у театральной Москвы 1960-х годов. Брак был недолгим. Малявина сидела в тюрьме по обвинению в убийстве своего возлюбленного.