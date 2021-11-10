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Переболевшие коронавирусом пациенты могут оглохнуть. В группе риска пожилые люди

3:05:5811/10/2021
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Чем старше человек, перенесший коронавирусную инфекцию, тем больше вероятности, что у него пострадает слух.

Слух у переболевших ковидом становится хуже. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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40% пациентов старше 60 лет, которые переболели коронавирусом, испытывают проблемы с нарушением слуха. У граждан старше 80 лет, которые перенесли COVID-19, данный показатель достигает 90%. Об этом 10 ноября на конференции "Формирование среды для активного долголетия в России" сообщила главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

Специалист по пожилым людям отметила, что поражение слуха — одно из самых тяжелых последствий перенесенного коронавируса. При этом отмечается, что сам вирус проникает в улитку уха человека и вызывает нарушения.

Вирус активно проникает в волосковые клетки, размножается внутри них и распространяется по всей культуре нейронов, уничтожая в общей сложности каждую четвертую клетку. Пока ученые не смогли понять, каким образом ковид проникает в ухо пациента. Это может происходить как через носоглотку, так и через обонятельные нервы носа и ткани мозга.

Коронавирусная инфекция проникает в клетки легких, мозга, слизистой оболочки носа, пищевода, кровеносных сосудов и сердца и поражает их. Последствия заражения наблюдаются на протяжении нескольких месяцев после выздоровления.

Ткачева отметила, что гражданам необходимо прививаться, особенно тем, кто старше 60 лет. Однако специалист отметила, что процедура должна быть добровольной.

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проблемыслухкоронавирусОльга Ткачёва
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