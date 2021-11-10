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Умершая от коронавируса доцент омского вуза предоставила фальшивый сертификат о вакцинации

3:27:2011/10/2021
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При проверке после смерти Ольги Широковой выяснилось, что прививку она не ставила, а сертификат купила. Впрочем, студенты ОмГМУ не верят в это.

У умершей от COVID-19 доцента омского вуза был купленный сертификат. Фото: freeimages.com/pixabay/pexels.com

Доцент Омского медуниверситета Ольга Широкова умерла 29 октября от коронавируса, имя прививку от ковида. Как выяснило руководство вуза, она предоставила фальшивую справку о вакцинации.

"По каждому случаю смерти от COVID-19 мы проводим внутреннее расследование, которое, в том числе, включает проверку подлинности вакцинации (при ее наличии). Ранее работник, о котором вы говорите, представил нам документы о вакцинации, что позволило отнести его к вакцинированным. При проверке после его смерти, подлинность этих документов не была подтверждена. Разумеется фото этого работника было удалено и из коллажа", – ответил проректор университета Николай Николаев на вопрос студентов в паблике "Услышано ОмГМУ" во "ВКонтакте".

Портрет Широковой был размещен на коллаже преподавателей вуза "Мы привились! А ты?!", поскольку она предоставила сертификат о вакцинации.

Впрочем, студенты ОмГМУ не верят проректору, считая подлым обвинять человека, который не сможет ответить.

- Как удобно! Выжила бы - вакцина помогла, умерла - значит, поддельный сертификат! А ведь человек уже парировать не сможет! Низко! - написала в ответ Татьяна Иванова.

Директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александра Гинцбурга ранее сообщал о создании теста, позволяющего выявить реальность вакцинации, передавали "Известия". 80% людей в реанимациях ковидных госпиталей лгут о том, что поставили прививку.

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