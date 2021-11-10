Путин приказал продвигать гиперзвуковые комплексы на вооружение российской армии

Доля современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах России превысила 80%. В силах общего назначения она достигла 70%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседание Военно-промышленной комиссии, состоявшемся 10 ноября. По его словам, гособоронзаказ в 2020 году удалось выполнить на 96,2%, передает сайт Кремля.
- Здесь мы подошли к такому уровню, причем столь высокая планка выдерживается уже более пяти лет. Даже в условиях серьезных ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, организации ОПК работают стабильно, не допускают ни срывов, ни затягивания поставок, - оценил глава государства.
Он отметил, что сейчас в войска поступают новейшие образцы вооружения, которые по своим тактико-техническим характеристикам не уступают, а по ряду параметров намного превосходят зарубежные аналоги. Путин перечислил: истребитель пятого поколения Су-57, атомный ракетоносец «Князь Владимир», зенитно-ракетная система С-500.
Вместе с тем, как указал президент, при разработке новой госпрограммы вооружения необходимо учитывать мировые тенденции в развитии вооружений, использовать передовые информационные, био-, когнитивные технологии.
- Это акцент на продвижение гиперзвуковых комплексов и оружия на новых физических принципах, новейшие системы разведки, навигации, связи и управления, это повышение функциональности и боевой устойчивости продукции военного назначения, в том числе за счет применения искусственного интеллекта, и, конечно, это широкое распространение робототехники, - подытожил Путин.
По словам российского лидера, эти направления будут определять перспективный облик и боевой потенциал Вооруженных Сил РФ.