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Полицейский принуждал к сексу нарушительницу ПДД вместо штрафа на Кубани, но ему помешал коллега

4:14:1111/10/2021
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Пришлось ограничиться взяткой в размере 15 тыс. рублей. Но узнавшее про инцидент начальство уволило обоих. А на любвеобильного инспектора возбудили дополнительно дело о сексуальном домогательстве.

Краснодарский полицейский пытался переспать с нарушительницей ПДД, но ограничился взяткой. Фото: Рixabay.com

Полицейский в Краснодарском крае пытался переспать с нарушившей правила дорожного движения вместо штрафа. Но ему пришлось вместо этого взять 15 тыс. рублей в качестве вознаграждения, сообщил Telegram-канал Baza 10 ноября.

По сведениям источников Telegram-канала, инцидент произошел в станице Новоджерелиевской. Госавтоинспектор остановил даму за рулем легкового автомобиля - она развернулась в неположенном месте. Стаж порядка начал склонять ее к сексу под угрозой лишения водительских прав.

Однако вдруг на место происшествия подошел второй инспектор. После этого полицейские вызвали супруга нарушительницы, с которого "взыскали" 15 тыс. рублей. Штраф за нарушение ПДД женщине-водителю они выписывать не стали.

Но начальники инспекторов узнали о произошедшем на дороге во время службы. Мало того, что обоих уволили, они стали фигурантами уголовного дела за злоупотребление должностными полномочиями. А против любвеобильного сотрудника ГИБДД  также завели дело за понуждение к действиям сексуального характера.

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