Полицейский принуждал к сексу нарушительницу ПДД вместо штрафа на Кубани, но ему помешал коллега

Полицейский в Краснодарском крае пытался переспать с нарушившей правила дорожного движения вместо штрафа. Но ему пришлось вместо этого взять 15 тыс. рублей в качестве вознаграждения, сообщил Telegram-канал Baza 10 ноября.
По сведениям источников Telegram-канала, инцидент произошел в станице Новоджерелиевской. Госавтоинспектор остановил даму за рулем легкового автомобиля - она развернулась в неположенном месте. Стаж порядка начал склонять ее к сексу под угрозой лишения водительских прав.
Однако вдруг на место происшествия подошел второй инспектор. После этого полицейские вызвали супруга нарушительницы, с которого "взыскали" 15 тыс. рублей. Штраф за нарушение ПДД женщине-водителю они выписывать не стали.
Но начальники инспекторов узнали о произошедшем на дороге во время службы. Мало того, что обоих уволили, они стали фигурантами уголовного дела за злоупотребление должностными полномочиями. А против любвеобильного сотрудника ГИБДД также завели дело за понуждение к действиям сексуального характера.