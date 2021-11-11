Магнитная буря 11 ноября 2021: в плохую космическую погоду лучше сокращать физические нагрузки, рассказываем зачем это делать

11 ноября ожидается спокойная магнитная обстановка. Показатели на уровне одного балла продержатся до 16.00 по Новосибирску, после чего сменятся на двухбалльную активность. Такой показатель не приводит к серьезным последствиям, считается, что это даже прибавляет энергии. При этом особо чувствительные к погоде могут испытать легкое недомогание.
На прошлой неделе солнечная вспышка ударила в магнитное поле Земли, вызвав самую сильную геомагнитную бурю за несколько лет. Такой геоудар не мог пройти бесследно. Многие метеочувствительные люди до сих пор испытывают ряд симптомов, которые происходят в период магнитных бурь.
Для большинства людей геомагнитная буря проявляется внезапной головной болью, появлением слабости, что связано с перепадами давления. Может нарушиться сердечный ритм, возникнуть бессонница и головокружение. Есть люди, которые чувствуют это с суставами или может возникнуть полная апатия, однако реакции разные и их очень много.
Однако, если человек молод и здоров, то он легко перенесет проявления погоды, он быстро адаптируется. Но людям с хроническим заболеванием или у кого организм очень восприимчив к геомагнитным изменениям, следует ограничивать себя в некоторых вещах. Стоит свести к минимуму физическую активность и употребление алкоголя. Если у вас проблемы с сердцем, лучше иметь при себе эффективные лекарства.
Как чувствовали себя наши читатели?
Головная боль, нервное напряжение, дрожь в теле.
Сильная слабость, тревога, дереализация.
Настроение плохое, головная боль мучает несколько дней.
Сильная усталость, нет концентрации на работе.