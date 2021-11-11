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Магнитная буря 11 ноября 2021: в плохую космическую погоду лучше сокращать физические нагрузки, рассказываем зачем это делать

10:45:1211/10/2021,София Мальцева
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Если человек молод и здоров, то он легко перенесет проявления погоды, он быстро адаптируется.

Особо чувствительные к погоде могут испытать легкое недомогание. Фото: Pixabay.com

11 ноября ожидается спокойная магнитная обстановка. Показатели на уровне одного балла продержатся до 16.00 по Новосибирску, после чего сменятся на двухбалльную активность. Такой показатель не приводит к серьезным последствиям, считается, что это даже прибавляет энергии. При этом особо чувствительные к погоде могут испытать легкое недомогание.

На прошлой неделе солнечная вспышка ударила в магнитное поле Земли, вызвав самую сильную геомагнитную бурю за несколько лет. Такой геоудар не мог пройти бесследно. Многие метеочувствительные люди до сих пор испытывают ряд симптомов, которые происходят в период магнитных бурь.

Для большинства людей геомагнитная буря проявляется внезапной головной болью, появлением слабости, что связано с перепадами давления. Может нарушиться сердечный ритм, возникнуть бессонница и головокружение. Есть люди, которые чувствуют это с суставами или может возникнуть полная апатия, однако реакции разные и их очень много.

Однако, если человек молод и здоров, то он легко перенесет проявления погоды, он быстро адаптируется. Но людям с хроническим заболеванием или у кого организм очень восприимчив к геомагнитным изменениям, следует ограничивать себя в некоторых вещах. Стоит свести к минимуму физическую активность и употребление алкоголя. Если у вас проблемы с сердцем, лучше иметь при себе эффективные лекарства.

Как чувствовали себя наши читатели?

Головная боль, нервное напряжение, дрожь в теле.

Сильная слабость, тревога, дереализация.

Настроение плохое, головная боль мучает несколько дней.

Сильная усталость, нет концентрации на работе.

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