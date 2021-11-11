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Как занятия танцами меняют ваш мозг? И можно ли научиться хорошо танцевать, если нет таланта

7:00:3511/10/2021,Гейл Доэрти, Разговор
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Хотя некоторые мозги запрограммированы на танец благодаря различиям в генах, отвечающих за эмоции и общение, мы все можем перенастроить свой мозг, чтобы стать лучшими танцорами.

Обучение аргентинскому танго может улучшить походку и осанку у пациентов с болезнью Паркинсона, в то время как танцы на протяжении всей жизни снижают риск развития деменции. Фото: Pixabay

В любом возрасте танцы могут иметь огромное благотворное влияние на наше физическое и психическое благополучие. Он может помочь нам поддерживать или наращивать мышечный тонус, гибкость и выносливость, а также высвобождает эндорфины, которые могут облегчить симптомы стресса и беспокойства.

Некоторые люди, однако, обладают природным талантом, который позволяет им с очевидной легкостью подбирать танцевальные шаги, в то время как другим трудно двигаться изящно.

Часто думают, что одни люди «рождены, чтобы танцевать», в то время как другие имеют «две левые ноги» - но на самом деле сочетание реального жизненного опыта и науки показывает нам, что практически любой может научиться хорошо танцевать при правильной тренировке, пишет Medical Xpress.

Он начинается всего в несколько месяцев от роду, когда младенцы способны распознавать ритм музыкального произведения и могут двигаться в этом ритме. Фактически, мы не единственный вид, который ритмично реагирует на музыку - попугаи и один из видов слонов тоже могут.

Изучение наших быстроногих пернатых друзей может помочь лучше понять, как эволюционировал танец, и почему это может быть связано просто с социальными связями и оценкой потенциальных партнеров.

Но способность реагировать на музыку - это далеко не вся история, и многие другие факторы определяют, что позволяет одним людям стать профессиональными танцорами, в то время как другие неловко шаркают на школьной дискотеке.

Первый важный фактор - это физические характеристики танцора. У них, как правило, маленькие ступни - обувь на два размера меньше среднего - и немного выше среднего, на один или два сантиметра.

Генетические факторы, которые способствуют социальному общению за счет изменения уровня химических веществ в нашем мозгу, чаще встречаются у профессиональных танцоров , что дает им повышенную способность выражать эмоции с помощью танца.

Удивительные преимущества танцевального обучения

Но даже если нам не хватает генетических и физических качеств профессионалов, мы все равно можем прогрессировать, упорно работая. Чтобы танцевать, требуется сочетание музыки, движения и пространственного восприятия, все это контролируется мозгом. Именно здесь мы видим замечательные эффекты многолетних тренировок.

Обучение танцам вызывает тонкие изменения в мозге. Это происходит с помощью процесса, известного как пластичность, когда мозг адаптируется в ответ на переживания. Танцы могут повысить пластичность всего мозга даже у пожилых людей.

Когда мы танцуем, премоторная кора и дополнительная моторная область, которые находятся в передней части нашего мозга, связывают наши воспоминания о предыдущих действиях посредством тренировки с нашим пространственным восприятием. Сигналы поступают в первичную моторную кору, которая передает эти инструкции мышцам через спинной мозг, и танец начинается.

Чем чаще мы выполняем эту задачу, тем легче нашему телу делать это без сознательных усилий. Это нервная основа мышечной памяти, о которой говорят профессиональные танцоры.

Между тем, в задней части нашего мозга мозжечок получает важную информацию, в том числе сообщения от наших слуховых и зрительных систем. А область, называемая передним червем, помогает синхронизировать наши танцевальные шаги с музыкой.

Мозжечок также регулирует баланс и координацию и получает информацию от вестибулярных органов, которые говорят нам, что мы чувствуем головокружение. Интересно, что вестибулярная зона у артистов классического балета намного меньше. Благодаря пластичности их тренировки отделяют вход, который может вызвать головокружение, от чувства головокружения, что приводит к красивым пируэтам и фантастическим поворотам. Здесь тренировки важнее генетики.

Посвящение и обучение могут помочь танцорам усовершенствовать и развить свое искусство, предполагая, что все мы можем стать лучшими танцорами.

Это стоящее занятие, так как танец имеет много преимуществ. Обучение аргентинскому танго может улучшить походку и осанку у пациентов с болезнью Паркинсона, в то время как танцы на протяжении всей жизни снижают риск развития деменции.

Обучение аргентинскому танго может улучшить походку и осанку у пациентов с болезнью Паркинсона, в то время как танцы на протяжении всей жизни снижают риск развития деменции. Фото: Pixabay

Благодаря пластичности мозга даже неслышащие танцоры могут научиться танцевать на необычайном уровне, демонстрируя инклюзивность танца и его способность объединять людей.

Использование зеркал и следование визуальным подсказкам, например, копирование движений учителей, позволяет глухим танцорам овладеть физическими движениями танца.

Чтобы добиться впечатляющего ритма под музыку, неслышащие танцоры сообщают, что используют вибрации, чтобы следовать ритму музыки. Их мозг адаптируется к области, называемой слуховой корой, которая активируется в ответ на вибрации, а не на звук - еще один пример пластичности. С появлением танцевальных коллективов с нарушениями слуха, таких как DMD, которые интегрируют элементы языка жестов в свои выступления, доступность танцев может только расти.

Хотя некоторые мозги запрограммированы на танец благодаря различиям в генах, отвечающих за эмоции и общение, мы все можем перенастроить свой мозг, чтобы стать лучшими танцорами, при этом наслаждаясь многими преимуществами для здоровья и общества, которые танец может принести.

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танецмозгдеменция
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