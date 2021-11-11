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Грешно ли работать 11 ноября в день памяти преподобной мученицы Анастасии Римляныни и преподобного Аврамия затворника

1:30:4911/11/2021,София Мальцева
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Однажды к Авраамию пришел в видении Иоанн Богослов и вручил святому жезл с крестом, которым он свергнул идола

C древних времен принято приходить 11 ноября в храм, чтобы помолиться святым о защите скота. Фото: Pixabay.com

11 ноября отмечается народно-христианский праздник в честь преподобного Авраама и Анастасии Римляныни. В народе их называют Авраамий Овчар и Анастасия Овечница.

Святая мученица Анастасия лишилась родителей в возрасте трех лет. У нее не было родственников, поэтому девочку забрали на воспитание в монастырь, где она позже приняла монашеский постриг. Когда ей исполнился 21 год, слава о красоте Анастасии распространилась по Риму. Ее звали замуж самые знатные мужчины Рима, но она всем отказывала, решив посвятить себя одному Богу.

Тогда же местный император начал гонения на христиан. Для этого он отдавал приказы своим подданным язычникам, которые привели Анастасию на суд к правителю города. Обвиненная в служении Господу, она предстала перед Провом.

Главный жрец хотел заставить девушку отречься от веры, принеся жертву языческим идолам, но она не выполняла его приказ. За ослушание ее подвергли телесным пыткам. Несмотря на мучения, Анастасия продолжала молиться даже во время казни, и отдала душу Господу, смело выдержав все пытки.

Святой Авраамий жил в 11 веке, и, по легенде, построил себе хижину на берегу озера Неро. Рядом с ним проходили обряды и ритуалы поклонения богу Велесу, его каменному идолу.

Однажды к Авраамию пришел в видении Иоанн Богослов и вручил святому жезл с крестом, которым он свергнул идола, а на месте остатков выстроил храм в честь Иоанна Богослова. В этом же храме он сумел обратить многих язычников в христианство.

В день памяти святых церковью не запрещается любой труд. При этом, с древних времен принято приходить 11 ноября в храм, чтобы помолиться святым о защите скота и о хорошем урожае.

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традициипраздникизапретыдень Авраамия и Анастасии
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