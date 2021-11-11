Дексаметазон предотвращает смерть от коронавируса, но может вызывать эти осложнения

Согласно исследованию, которое будет представлено на ежегодной конференции Общества эндокринологов в Эдинбурге, использование стероида, дексаметазона, было подтверждено как надежное и эффективное средство лечения COVID-19 даже у пациентов с диабетом. Ко второй волне пандемии дексаметазон обычно использовался для лечения госпитализированных пациентов после данных, предполагающих, что он снижает количество госпитализаций и смертей в ОИТ. Однако известно, что использование стероидов, таких как дексаметазон, увеличивает уровень сахара в крови, что представляет серьезный риск для здоровья пациентов с диабетом.
Неотложность пандемии означала, что медицинские работники должны были быстро мобилизоваться, чтобы спасти жизни, но последующие риски и эффекты лечения дексаметазоном в то время были неизвестны. Это исследование показывает, что, несмотря на осложнения, связанные с контролем уровня глюкозы в крови, дексаметазон остается дешевым,спасающее жизнь и эффективное лечение COVID-19 при условии наблюдения за пациентами на предмет любых связанных с этим осложнений, пишет Medical Xpress.
Хотя COVID-19 представлялся респираторной инфекцией, пациенты, нуждающиеся в поддержке дыхания и интенсивной терапии, демонстрировали признаки чрезмерно активной иммунной системы. Это вызвало споры о том, будет ли использование иммунодепрессантов безопасным лечением. Доказательства было необходимо по эффективности и безопасности, поэтому группа восстановления быстро мобилизованы клинические испытания, которые показали, что было полезным у пациентов , нуждающихся в поддержку кислорода, и что снизило риск от смерти. Однако дексаметазон является сильнодействующим стероидом, который может вызывать диабет, а также усугублять уже существующий диабет. Было установлено, что пациенты с диабетом имеют повышенный риск тяжелой формы COVID-19, и было неясно, может ли это лечение быть небезопасным для этой и других групп пациентов из группы риска.
Ведущий исследователь, доктор Виктория Салем, комментирует: «Мы действительно не знали, как с этим справиться, мы учились по ходу дела. Испытание RECOVERY показало, что если у вас COVID настолько серьезен, что вам требуется лечение в больнице с аппаратом искусственной вентиляции легких, то смертность пациентов, получавших дексаметазон, снизилась почти на треть».
Доктор Салем и его коллеги из больниц Imperial College Healthcare NHS Trust дополнительно оценили преимущества дексаметазона с акцентом на результаты для пациентов с диабетом, а также на любые другие осложнения, связанные с повышенным уровнем сахара в крови. Команда сравнила результаты более 800 пациентов в волне 1 (без дексаметазона) с более чем 1300 пациентов в волне 2 (обычный дексаметазон). Дексаметазон значительно снизил риск поступления в ОИТ и смерти на 56%, хотя у пациентов с диабетом это было связано с необходимостью дополнительных лекарств для поддержания уровня сахара в крови и, в небольшом меньшинстве, с серьезными диабетическими осложнениями. Однако независимое преимущество дексаметазона в снижении смертности от COVID не уменьшалось у пациентов с диабетом.
Методы.
Данные из больниц Imperial College Healthcare NHS Trust были собраны у 1372 последовательных пациентов, госпитализированных с COVID-19 в период с 01.11.2020 по 31.01.2021 (волна 2), и 889 пациентов, госпитализированных с 09.03.2020 по 22.04.2019. 2020 (волна 1). Первичным исходом была госпитализация в отделение интенсивной терапии (ОИТ) или смерть в течение 30 дней после постановки диагноза COVID-19. Вторичными конечными точками были постдексаметазоновые гликемические осложнения. Анализ многомерной логистической регрессии проводился для определения факторов, связанных с первичным исходом, и для определения влияния дексаметазона на первичный исход.
Полученные результаты.
Сама по себе смертность, без учета госпитализации в ОИТ, была значительно ниже в волне 2 (волна 27,6%, волна 2 18,8%, снижение риска смерти на 31,8%, p <0,01). Мужской пол, артериальная гипертензия, повышенная дряхлость и более низкая рСКФ были независимо связаны с первичным исходом. Дексаметазон значительно снизил риск смерти при поступлении в реанимацию на 56%. У пациентов с диабетом применение дексаметазона связано с повышенным риском гликемических осложнений (OR = 22,5, 95% ДИ 13,98–36,67, P <0,0001). Однако риск смерти / госпитализации в ОИТ не увеличивался у пациентов с постдексаметазоновыми осложнениями.
Выводы.
Дексаметазон снижает риск смерти при поступлении в реанимацию. Не было разницы в частоте госпитализаций в ОИТ между волнами 1 и 2, возможно, из-за преобладания новых вариантов SARS-Cov2. У пациентов с диабетом чаще развивается стероид-индуцированная дисгликемия, но это не увеличивает смертность.
Результаты этого исследования будут вскоре опубликованы, и вместе с другими исследованиями они помогут определить будущие стратегии лечения . Необходима дальнейшая работа, чтобы определить факторы риска и найти наиболее эффективные и безопасные способы лечения пациентов с различными заболеваниями. Пациентам может быть назначено сопутствующее лечение и дополнительное наблюдение, чтобы избежать и справиться со стероидными осложнениями.
Доктор Салем заключает: «Мы были обеспокоены тем, что дексаметазон был обоюдоострым мечом для пациентов с диабетом, и, хотя мы действительно наблюдали рост числа случаев диабета, вызванного стероидами, и ухудшение состояния диабета, во второй волне смертность всех пациентов значительно снизилась. Мы теперь чувствовать себя уверенно, используя дексаметазон для пациентов с диабетом в будущем, только с предостережением, что это может привести к краткосрочному ухудшению их состояния. Нам необходимо убедиться, что у нас есть необходимые ресурсы для их обучения и мониторинга их через этот период".