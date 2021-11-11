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Аврамий Овчар и Анастасия Овечница: кому 11 ноября на Руси выдавали деньги и кормили яичницей. Приметы дня

1:00:2111/11/2021,София Мальцева
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Пастухи играли музыку на рожках, которые изготавливали из берёзы, клёна или можжевельника.

11 ноября наши предки устраивали Овчарный праздник. Фото: Pixabay.com

Аврамий Овчар и Анастасия Овечница – народно-христианский праздник в честь преподобных христиан, строго исполнявших христианскую веру.

В народе святых так прозвали, потому что 11 ноября наши предки устраивали Овчарный праздник. Пастухи играли музыку на рожках, которые изготавливали из берёзы, клёна или можжевельника. Пели песни и поздравляли друг друга с последним рабочим днем.

Святая Анастасия была очень красивая и смело исповедовала свою веру. Ее заставляли отказаться от христианства, чтобы принять язычество. Однако всегда получали твердый отказ. Не сломив святую, жестокий судья приказал жестоко пытать молодую девушку. Однако, даже во время пыток Анастасия молилась. После долгих пыток от военачальника, девушка была обезглавлена.

Аврамий жил в третьем или четвертом веке. С ранних лет его научили читать, поэтому он любил читать Святое писание. В юношестве, мальчик захотел уйти в монастырь, но родители уговорили его жениться. Спустя неделю Авраам ушел от жены и стал жить в своей хижине. Родители смогли разыскать сына, но Аврамий уговорил их не препятствовать его уединению и затворничеству. Считается, что он свергнул языческий идол и построил на его месте храм в честь Иоанна Богослова.

11 ноября отпускали пастухов, выдавая им не только зарплату, но и хорошие подарки и различные угощения.

Хозяйки специально готовили разные угощения – пироги из свежей муки. Но самое главное блюдо в этот день было из козьего сыра, которое готовили и подносили ко столу девушки и женщины, у которых рядом с этим днем именины.

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традициипраздникизапретыприметы день Авраама и Анастасии
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